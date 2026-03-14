Republicanos deve ficar com três deputados estaduais e um federal

O partido também avalia a realização de um evento para oficializar novas filiações

O Republicanos pode ampliar sua bancada em Mato Grosso do Sul até o fim da janela partidária. A sigla articula a filiação de novos parlamentares e pode chegar a três deputados estaduais e um federal caso as negociações em andamento sejam confirmadas.

Segundo o presidente estadual do partido, Antonio Vaz, há conversas com os deputados estaduais Pedro Pedrossian Neto (PSD) e Lidio Lopes (Sem partido), além do deputado federal Beto Pereira (PSDB).

“Existe essa possibilidade. Estamos conversando. Ainda não batemos o martelo, mas as conversas estão acontecendo”, afirmou Vaz ao comentar as tratativas.

De acordo com o dirigente partidário, ainda não há data definida para possíveis atos de filiação. Ele explicou que as definições devem ocorrer nos próximos dias, já que o prazo da janela partidária se aproxima.

“Estamos montando chapa ainda e conversando com bastante gente. Do meio do mês para frente essas definições devem acontecer”, disse.

Caso a filiação de Beto Pereira se confirme, Antonio Vaz afirmou que o parlamentar poderia assumir a presidência estadual do partido, por ocupar atualmente o cargo de deputado federal.

“Se ele vier, tem a prerrogativa de assumir a presidência, porque é o federal, o cargo maior. Mas comigo é tranquilo, não tem problema nenhum”, declarou

Além dos nomes já citados, Vaz revelou que o partido também mantém diálogo com outras lideranças políticas para fortalecer as chapas nas eleições.

Entre eles está o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil). Segundo Vaz, há ainda conversas envolvendo a possibilidade de filiação da esposa de Hashioka, Dione Hashioka, que está como pré-candidata a deputada estadual.

“Estou trabalhando para ele vir ou para a esposa dele vir para o Republicanos. Talvez ele fique na União e ela venha para o Republicanos, mas ainda são apenas conversas”, explicou.

O vice-governador Barbosinha (PSD) também deve entrar no partido e com isso o Republicanos conquistará a vice-governadoria do estado. Com a saída já confirmada do PSD, decisão já comunicada a Nelsinho Trad, liderança do partido. Mas a filiação só deve acontecer no final de março, acompanhando Beto Pereira.

Possível evento de filiação

O partido também avalia a realização de um evento para oficializar novas filiações, caso as negociações avancem.

“Quando acontecer, vamos fazer um ato de filiação. Estamos resolvendo tudo certinho, quem vem, quem não vem. Ainda não tem nada resolvido”, afirmou Vaz.

A expectativa é que todas as decisões sejam tomadas até o encerramento da janela partidária, prazo em que parlamentares podem trocar de partido sem risco de perder o mandato.

Brunna Paula