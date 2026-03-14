Motorista foge após atropelar mulher e arrancar perna da vítima na Rua Brilhante em Campo Grande

Uma mulher de 42 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada na madrugada deste sábado (14), na Rua Brilhante, no bairro Vila Carvalho, em Campo Grande. O motorista responsável pelo acidente fugiu do local sem prestar socorro.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima atravessava a via quando foi atingida por um veículo. Com a força do impacto, a perna esquerda dela foi arrancada. O membro foi arremessado e caiu na Travessa Ômega, em frente a uma residência, enquanto a mulher permaneceu no local do atropelamento.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar prestou socorro e encaminhou a vítima em estado grave para a Santa Casa antes da chegada da Polícia Militar.
Devido à gravidade da ocorrência, equipes da Polícia Civil e da perícia técnica foram acionadas para realizar os levantamentos. Quando os policiais chegaram, o cenário do acidente já havia sido alterado, restando apenas a perna no ponto onde caiu.
Testemunhas relataram que o veículo envolvido seria um carro da marca Citroën, de cor preta ou escura, que deixou o local logo após o atropelamento.
Imagens de câmeras de segurança de um imóvel registraram o acidente por volta de 1h. As gravações foram recolhidas pela perícia, que também apreendeu uma peça de carenagem de veículo encontrada na via.
Policiais fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento. As imagens analisadas não permitiram identificar a placa do automóvel, apenas indicam que se trata de um carro hatch de cor escura.
O caso foi registrado na Depac Cepol e segue sob investigação.