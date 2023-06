“Representamos uma parcela importante da população” defendeu novo presidente

O vereador Betinho tomou posse na sexta-feira (02) como presidente do diretório municipal do Republicanos em Campo Grande, em cerimônia que contou com a presença de importantes autoridades na Câmara Municipal. Para o parlamentar, a nova atribuição aumenta ainda mais a responsabilidade de seu mandato.

“É um novo desafio, agora com mais responsabilidade. Sem dúvidas isso vai dar um peso maior ao mandato e nossas decisões em benefício da nossa Capital precisam ser cada vez mais assertivas, uma vez que estamos ali representando uma parcela importante da população. Estou muito agradecido, mas sei que haverá muito trabalho”, disse.

No aspecto político, Betinho ponderou que o objetivo é ampliar a bancada de vereadores na casa, mas que o momento agora é consolidar as negociações visando a construção de uma chapa. “Vamos estudar nomes interessantes que queiram estar no partido, que comunguem dos mesmos ideais que nós. Não seremos coadjuvantes, vamos disputar com seriedade”.

Ele completou: “O partido Republicanos está crescendo em todo o país. Somos conservadores, defendemos os valores da família, somos a favor de uma economia liberal e somos a favor da ciência e tecnologia. Então nosso desafio vai ser esse, unir pessoas que tenham o mesmo sonho de fazer de Campo Grande um lugar ainda melhor”.