Traficante “Cordão do PCC” é preso em Corumbá

Na manhã da última segunda-feira (05), a Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Polícia Civil de Ladário, com o apoio da 1ª DP de Corumbá, realizou a prisão em flagrante de G.F.S., homem de 49 anos. Ele foi preso por tráfico de drogas, em Corumbá-MS.

Segundo apurado, uma equipe da Delegacia de Ladário realizava diligência investigativa com base em informações anônimas, que apontavam que um indivíduo conhecido por ”GORDÃO DO PCC” estaria comercializando entorpecentes naquele momento em um conjunto residencial na cidade de Corumbá. Após monitoramento do ponto de venda de drogas, os policiais tiveram êxito em prender em flagrante o indivíduo, suspeito de comercializar e distribuir entorpecentes na região de Ladário e Corumbá.

Com o preso, foram apreendidas várias trouxinhas de cocaína, um tablete de pasta base e uma porção de maconha. A denúncia dizia que a população residente na localidade tinha receio em comunicar às autoridades a conduta ilícita do autor uma vez que este se apresenta como sendo “DISCIPLINA” de facção criminosa e assim ficaria incumbido em controlar o tráfico e demais atividades ilícitas no Conjunto Habitacional supramencionado, coagindo testemunhas a não denunciarem.

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime hediondo de tráfico de drogas e de integrar organização criminosa. Após a prisão, o autor foi encaminhado até a Unidade Policial para as providências legais, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.