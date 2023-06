Cirurgiões paralisam na espera da solução financeira

Problemas financeiros voltam a assombrar Santa Casa e em protesto médicos cirurgiões paralisam operações previstas para às 13h. O hospital divulgou a reunião que acontece nesta terça-feira (6), às 14h e explica a situação, em nota.

O MPE ( Ministério Público Estadual) e a SESAU participarão da reunião com objetivo de achar soluções para o problema finaceiro.

NOTA

A Santa Casa de Campo Grande informa que está trabalhando incansavelmente para resolver os problemas que envolvem o Serviço de Neurocirurgia do hospital.

Está programada para a tarde de hoje, 6 de junho de 2023, uma reunião entre a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a Santa Casa e os representantes legais dos neurocirurgiões no Ministério Público Estadual (MPE), com o objetivo de discutir soluções do impasse econômico apresentado.

Também esclarecemos que foi solicitado ao Chefe do Serviço de Neurocirurgia o adiamento da paralisação das atividades pelo grupo, que está previsto para às 13:00 do dia de hoje, a fim de considerar o resultado da reunião que acontecerá às 14:00. Infelizmente o pedido foi negado, e a paralisação se mantém no primeiro horário.

