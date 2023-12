Deputados querem avaliar se dívida bilionária dos planos de saúde afeta Cassems

O deputado estadual Londres Machado (PP), líder do Governo , na manhã de hoje, durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), comunicou o encerramento do trabalho executado pela comissão formada para intermediar as reivindicações dos servidores e a Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul (Cassems).

O deputado também falou sobre a sugestão do presidente da Cassems, Ricardo Ayache, feita ontem (12), durante a entrega da documentação requerida, em seu gabinete. “Eu recebi no meu gabinete, ontem a tarde, o presidente da Cassems, doutor Ayache. Ele fez a entrega, estou entregando os pedidos e com isso se encerra essa comissão. Daqui a quatro meses, por sugestão do próprio presidente da Cassems, nós vamos voltar a sentar com eles, essa comissão e vamos fazer um diagnóstico, até esse momento o que aconteceu?”, afirmou o parlamentar, que reiterou:

“Porque a situação é grave de todas as entidades dos planos de saúde. Em 2022, a dívida dos hospitais particulares era de R$ 2 bilhões, e a fatura era paga a cada 60 dias. Hoje até agora, esse ano, a dívida dos planos de saúde com hospitais particulares é de R$ 4 bilhões. Então nós estamos vivendo, realmente, um problema difícil, e a fatura estão pagando com 120 dias”, concluiu Londres Machado.

“Presidente Gerson Claro [PP], vossa excelência nomeou uma comissão para tratar do problema junto ao Governo do Estado. Trago aqui o pedido de informações encaminhado por vossa excelência, que foi respondido globalmente a todos os deputados que fizeram as solicitações. Será encaminhado para o senhor neste pacote, e um pen-drive com o conteúdo a cada membro da comissão. O nosso trabalho encerra aqui”, informou o deputado Londres Machado. Presidida por Londres Machado, integravam a comissão os deputado Pedro Kemp (PT) e Coronel David (PL) são membros titulares; os suplentes eram Lia Nogueira (PSDB) e Roberto Hashioka (União).

Na tribuna, o deputado João Henrique (PP) comentou sobre o recebimento do contrato da empresa Suda Odonto. “Já estamos analisando o contrato da empresa Suda Odonto e seu aditivo, que recebemos ontem por meio de um envio pelo WhatsApp do colega Pedro Kemp [PT]”, disse o parlamentar. O deputado Rafael Tavares (PRTB) declarou sua opinião sobre o assunto. “A função como deputado é representar o servidor público, vi essa pilha e vou analisar a fundo todos os documentos. Essa situação foi bem estranha, no dia de apresentar os documentos, um ataque hacker. São as coincidências que aparecem para trazer mais dúvidas aos servidores. Ficam aí os nossos questionamentos sobre a situação da invasão hacker desta madrugada”, concluiu.

