Homem é detido com armas de fogo e munições de grosso calibre em veículo

Uma pessoa foi presa na noite de ontem, em posse de armas de fogo e munições, pelas ruas do Bairro Jardim Colibri, região sul de Campo Grande. Aos policiais, ele disse que tinha registro de uma das armas, mas a versão foi desmentida após análise no sistema policial.

O flagrante aconteceu por volta das 19h, quando policiais do Batalhão de Choque, receberam uma denúncia de um rapaz conduzindo uma Toyota Hilux e estaria em posse de uma arma de fogo. Diante das informações, os policiais encontraram o indivíduo.Durante as buscas no veículo citado na denúncia, os policiais encontraram duas armas de fogo, sendo um revólver Taurus/ Magnus 357 e uma espingarda Boito/ Calibre .12.

Ainda durante a vistoria, os policiais encontraram um bornal camuflado contendo 23 munições de Cal.12 intactas e 67 munições de revólver cal.357 intactas. Ao ser questionado, o rapaz alegou que tinha registro das armas, mas os policiais chegaram e descobriram que a informação era falsa.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao autor, garantidos seus direitos constitucionais, e entregue sem lesões aparentes à delegacia especializada para dar continuidade aos procedimentos cabíveis. O veículo e seus pertences foram entregues a sua esposa.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram