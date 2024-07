Reinaldo garante que eleição municipal não interfere na parceria com PT no governo

Presidente do PSDB percorre municípios com projeto Força Tucana

Em entrevista exclusiva ao Jornal O Estado MS, o ex-governador e presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja falou sobre a organização e preparação dos pré-candidatos que concorrerão as eleições municipais de outubro, sobre as alianças formadas e as consequências que virão dessa composição formada em 2024 para 2026, entre outros assuntos.

Falando sobre a recente aliança com o PL (Partido Liberal) do ex-presidente Bolsonaro, o ex-governador não acredita que ela possa interferir no relacionamento do PT/MS com o Governador Eduardo Riedel (PSDB).

“Eu acho que o governador Eduardo está dialogando com o PT, não existe nada, nós estamos fazendo uma aliança em cima de princípios, e claro, o fortalecimento do PL e o fortalecimento do PSDB, e nós estamos respeitando as candidaturas, o PT, por exemplo, tem candidatura própria na Capital, e patrocina a candidatura da Rose Modesto, ela está sendo patrocinada pelo PT, todo mundo sabe disso, com o Palácio do Planalto, com o ministro Padilha, com o próprio deputado Vander. Então, não existe isso, a eleição municipal é uma briga por espaços e quais são os espaços? As prefeituras e a composição das câmaras municipais, claro, o PSDB busca se fortalecer, o PT também está buscando, todos os partidos estão fazendo essa estratégia, agora, isso não tem nada a ver com o governo, com negociação de cargo, de espaço, o PT faz parte de uma aliança que foi vitoriosa em 2022, e continua ajudando bem Mato Grosso do Sul”, ponderou Azambuja.

O governador Eduardo Riedel tem muita sensibilidade e me disse que terá uma reunião com toda a cúpula do PT para discutir essas questões, da eleição municipal, que nós já temos tratado isso com as lideranças do PT, e também com o trabalho que nós temos executado no governo do Estado.

Debates e palestras

Como presidente do PSDB, Reinaldo Azambuja está percorrendo os municípios com o projeto “Força Tucana”, que leva conhecimento, através de palestras, para os pré-candidatos do PSDB e dos partidos aliados, que disputarão vagas para vereadores e para prefeitos em 2024.

“A formação política, o uso das redes sociais, o uso do fundo eleitoral, a organização de um programa de governo, acho que o partido tem que se preocupar com isso, a formação de líderes e é o que nós estamos fazendo no Força Tucana. Uma formação de lideranças e estratégias eleitorais”, declarou Azambuja.

Na avaliação de Azambuja, por onde passa, a iniciativa tem obtido muito sucesso.“Estou muito animado com essa formação política que nós estamos fazendo. Dourados, por exemplo, agora teve mais de mil pessoas, Bonito tinha mais de mil pessoas, Ponta Porã, Três Lagoas e Coxim, no próximo sábado (13). Tem sido muito bom para os pré-candidatos”, disse.

Convenções PSDB

Sobre a data para convenção que tornará Beto Pereira candidato a prefeito de Campo Grande, a previsão é que seja realizada na primeira semana permitida.“Nós já temos um calendário de alguns municípios que já marcaram para o dia 20 e outros para o dia 21. Campo Grande ficou para nosso pré-candidato Beto, a definição é dele, mas ele me disse que faria já na primeira semana das convenções, então provavelmente após o dia 20, na primeira semana deve acontecer a convenção”, explicou o presidente.

Azambuja destacou que o PSDB está bastante estruturado para essas eleições e deve disputar em quase todas as cidades do Estado. “Acho que nos 79 municípios nós já temos praticamente 74 municípios definidos com candidaturas, alianças, algumas com candidatura própria do PSDB, outras com alianças com partidos aliados e uns cinco municípios que nós vamos definir até o dia 20, porque ainda existem algumas discussões locais, mas acho que o avanço foi bom, está bem estruturado tanto o partido como as alianças que a gente construiu para 79 cidades”, declarou.

Por Alberto Gonçalves e Daniela Lacerda

