Investimento na agricultura familiar sobe 130% em edital de extensão da Fundect

A Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia) de Mato Grosso do Sul divulgou o resultado final do edital de Extensão Tecnológica para Agricultores Familiares, Povos Originários e Comunidades Tradicionais (Chamada 12/2023).

Foram selecionados 91 projetos de pesquisa com investimento inicial previsto em R$ 3 milhões. No entanto, o número de aprovados superou as expectativas e os valores destinados ao edital foram aumentados em 133%, chegando a R$ 7 milhões.

Segundo a Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), parceira na iniciativa, serão beneficiadas cerca de mil famílias de agricultores familiares indígenas e quilombolas.

“Em comum acordo com a Semadesc, decidimos contratar todos os 91 projetos aprovados. A demanda e a qualidade foi tão alta que articulamos para unir orçamentos da Fundect e da Semadesc para atender a todos. Nasci profissionalmente numa Emater (empresa pública de investimentos em agrícola) e agora realizo um sonho de promover investimento na base da produção alimentar, a agricultura familiar”, explica o diretor presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira.

A Semadesc também estima que 300 técnicos, incluindo extensionistas e pesquisadores, participarão da execução dos projetos, em parceria com universidades e outras instituições de pesquisa e extensão.

“As pesquisas de novas tecnologias e inovações na agricultura em pequena escala vão chegar aos cidadãos sul-mato-grossenses por meio das nossas instituições que responderam ao chamado do Estado. Mais de 100 propostas foram enviadas por instituições de pesquisa do estado, dentre essas, 91 projetos foram selecionados para beneficiar aproximadamente 1000 famílias de agricultores familiares indígenas e quilombolas”, destaca o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck.

Projetos

Cada proposta pode chegar a até R$ 80 mil. Dentre os objetivos do edital estão a promoção de intercâmbio entre o ambiente científico e os Agricultores Familiares, Povos Originários e Comunidades Tradicionais, incentivar a geração de tecnologias, produtos, processos, serviços, além integrar laboratórios e grupos de pesquisas das ICTs (Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação) e Universidades com a criação de produtos, serviços e empreendimentos sustentáveis nas comunidades.

Fundect

A Fundação é o órgão do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, filiado à Semadesc, responsável pelos investimentos em Ciência, Tecnologia e Inovação.

Atualmente, a Fundect estima que seus investimentos, ao longo dos últimos dez anos, já superaram R$ 300 milhões, promovendo apoio contínuo ao desenvolvimento da ciência e tecnologia no Mato Grosso do Sul, promovendo iniciativas que visam a melhoria das condições de vida e a sustentabilidade das comunidades locais.

Com informações do Gov MS