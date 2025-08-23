Reinaldo deve confirmar o dia 12 de setembro para se filiar ao PL

Ex-governador espera definir a data ainda na próxima semana

A filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) ainda depende da definição de agenda da direção nacional do PL, mas está inicialmente marcada para o dia 12 de setembro. “Ainda estou dependendo de uma confirmação da agenda do presidente Valdemar e de outras lideranças do PL, o que deve acontecer na próxima semana” afirmou o ex-governador ao destacar que a data para a assinatura da ficha de filiação.

O ex-governador confirmou que irá se filiar ao Partido Liberal (PL) e já iniciou a transição para assumir o comando da sigla em Mato Grosso do Sul. Nesta data, só estaria confirmada a entrada de Reinaldo Azambuja no partido, uma vez que deputados estaduais e federais só podem trocar de partido na janela política que deve estar aberta somente no mês de março.

Durante a visita do presidente nacional do PSDB ficou acertado que Reinaldo Azambuja deixará o PSDB e que o partido passaria a ser comandado pelos três deputados federais Beto Pereira, Geraldo Rezende e Dagoberto Nogueira que devem ter uma reunião para definir que assumirá a presidência do Diretório Regional que hoje é presidido por Reinaldo Azambuja.

Atualmente, o PL estadual é presidido por Tenente Portela, que já está passando o controle a Reinaldo Azambuja e já estaria acertado que o deputado federal Rodolfo Nogueira estaria acertado para ter cargo na direção estadual. Outros nomes do PL também já estariam conversando com Reinaldo Azambuja, dentre eles o deputado estadual João Henrique Catan.

Longa permanência

Reinaldo permaneceu quase 30 anos no PSDB, partido pelo qual venceu eleições e é o atual presidente estadual. Durante a visita de Marcone Perillo, Reinaldo Azambuja enfatizou que sua saída do PSDB não visa enfraquecê-lo: “há um desejo explícito de diálogo e de preservação da estrutura tucana, ao mesmo tempo, em que busca fortalecer a nova casa política”.

A filiação de Azambuja no PL começou entre meados de julho de 2025, quando Azambuja se encontrou com lideranças nacionais da sigla — o presidente Valdemar Costa Neto e o senador Rogério Marinho — em Brasília. Na ocasião, ele deixou claro que sua transferência seria pautada pela ideia de “somar e multiplicar”, priorizando o fortalecimento da legenda sem enfraquecer o PSDB.