Nacional dá prazo para recomposição do diretório estadual do União Brasil

Rose Modesto diz que grupo excluído quer transparência na eleição

O imbróglio da escolha da direção executiva do União Brasil, em Mato Grosso do Sul, tem tomado caminhos alternativos, indo parar na Justiça. Depois que 17 membros da executiva estadual foram afastados e uma nova eleição convocada, o fato foi parar na Justiça, que suspendeu o pleito.

Entre os afastados do cargo está a ex-deputada federal e ex-candidata ao governo do Estado, Rose Modesto. Agora, a direção nacional do partido, segundo informações divulgadas pelo site “InvestigaMS”, teria dado prazo de 48 horas para que a senadora, Soraya Thronicke reconduzisse Modesto e as outras pessoas afastadas aos seus cargos e proibiu a realização de uma eleição.

A ex-deputada Rose Modesto disse, ao jornal O Estado de que não há briga e muito menos desavenças pessoais. O que ocorre é uma disputa pelo diretório estadual, onde ela e outras 16 pessoas foram desligadas da executiva.

“Não tenho e ninguém tem nada pessoal com alguém. Na verdade, essa é uma ação de 17 pessoas, que foram tiradas da executiva sem explicação. A Justiça local mandou voltar essa executiva, eu sou uma das 17 pessoas e nem fui eu quem ingressou com a ação. O próprio diretório Executivo pediu para a senadora voltar à normalidade aqui, em Mato Grosso do Sul. Essas pessoas querem uma eleição legítima, com transparência, data certa, bem divulgada, para que todos saibam quando, onde e que horas vai ser a escolha do diretório. Nada mais, não existe briga com ninguém”, pontuou Rose Modesto.

Desligamento

A senadora Soraya Thronicke afirmou, após a decisão judicial suspendo a eleição do diretório estadual, que a ex-deputada federal Rose Modesto se desfilou automaticamente da sigla, logo após o primeiro turno das eleições de 2022.

Na sua opinião, a também ex-candidata a governadora, agiu com infidelidade e deverá enfrentar o Conselho de Ética, segundo divulgado pelo site “O Jacaré”.

“Para nós, ela está desfiliada. Agiu contra o partido, é infidelidade. Nunca a ex pomos, não é certo fazer isso. Mas, caso ela insista, não podemos fazer nada”, lamentou Soraya, ao relembrar a nota publicada por Rose, na qual declarou apoio ao candidato da oposição ao governo, Capitão Contar, e anunciava a saída do União Brasil.

“Portanto, nada está sedimentado. Há um artigo no estatuto que considera desfiliação automática. E, além disso, ela irá enfrentar o Conselho de Ética”, anunciou a senadora.

Para Soraya, Rose deveria ter publicado uma nota pedindo desculpas ou recuando da desfiliação. “Que tivesse soltado uma nota no mesmo calibre. Enfim… agora é com a Justiça”, ressaltou. (Com informações do InvestigaMS e O Jacaré).

Por Alberto Gonçalves – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

