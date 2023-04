Empresa cita que não é única responsável por manutenção de semáforos

Conforme já divulgado pelo jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, no dia 4 de março, são recorrentes os problemas de pane e até desligamento dos semáforos. O Consórcio Cam, responsável pela implantação, manutenção preventiva e conserto da sinalização semafórica, cujo valor do contrato anual é de R$ 4,587 milhões, pontuou que não é a única empresa responsável pela manutenção.

Já a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) apontou que são registrados, em média, de 20 a 50 ocorrências por dia, de semáforos com defeito. O Consórcio Cam justificou que “prestamos serviço para a prefeitura de Campo Grande, por meio da Agetran, mas não atendemos a totalidade dos semáforos da cidade”, alegando que somente a Agetran teria controle da totalidade dos semáforos e acesso aos instalados por outras empresas, advindos de outros contratos.

Nossa equipe de reportagem questionou a Prefeitura de Campo Grande e a Agetran, porém, até o fechamento desta reportagem, não houve retorno.

Para relatar o defeito em semáforos, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) disponibilizou o telefone 156, para registros.

“Nossas equipes atendem, em média, 20 a 50 ocorrências de desligamento/intermitência por dia, os números variam, dependendo da intensidade das chuvas, ventos e descargas atmosféricas na cidade”, reforçou o órgão à reportagem.

Cabe destacar que quando se tratam de furtos, o tempo para restabelecer o funcionamento é maior, visto que é necessário fazer troca do cabeamento, reajustes no tempo, entre outros reparos.

A Agetran destacou também a oscilação em períodos de tempestades, pois os controladores – como modo de proteção – entram em modo intermitente (piscante), para não queimar. Nestes casos, o retorno acontece de maneira automática.

Por Suelen Morales – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

