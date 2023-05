VNL 2023: Brasil se prepara para mais uma edição da Liga das Nações

A Liga das Nações de Vôlei (VNL) está se aproximando e o Brasil, conhecido por seu histórico grandioso na competição, está se preparando para mais uma edição emocionante. Criada em 2018, a VNL chega agora à sua 5ª edição em 2023, e a seleção brasileira feminina de vôlei tem sido uma presença constante em todas as edições, buscando alcançar o tão sonhado título.

Nos últimos anos, o Brasil ficou com o vice-campeonato em três oportunidades (2019, 2021 e 2022), demonstrando sua força e habilidade nas quadras internacionais. Agora, a equipe nacional está determinada a ir além e conquistar o título da VNL, colocando seu talento em destaque.

O treinador José Roberto Guimarães, um dos maiores nomes do vôlei brasileiro, está liderando o processo de seleção das jogadoras que irão compor o time final para a competição. A lista inicial inclui um grande número de talentos, mas sofrerá cortes até o início do torneio, quando será definida a equipe definitiva.

Entre as jogadoras convocadas, destaque para as levantadoras Juma, Macris, Naiane e Roberta, que trarão habilidade e precisão para o jogo brasileiro. Nas posições de opostas, Lorenne, Lorrayna e Kisy mostram-se promissoras para contribuir com potência e eficiência nos ataques.

Nas pontas, as jogadoras Ana Cristina, Gabi, Julia Bergmann, Maira, Michelle Pavão, Pri Daroit, Karina, Kasiely, Edinara, Tainara e Rosamaria trazem uma combinação de velocidade, técnica e versatilidade para o time. Já as jogadoras Carol, Diana, Lara, Lorena, Milka, Thaisa, Valquíria e Maiara são as opções para o setor central, oferecendo bloqueio forte e precisão nos ataques.

Por fim, a equipe conta com as líberos Laís, Natinha e Nyeme, especialistas em defesa e recepção, essenciais para a estabilidade da equipe em momentos cruciais da partida.

O Brasil terá uma agenda intensa durante a primeira fase da VNL, enfrentando adversários de peso em busca de pontos cruciais para avançar na competição. No dia 31 de maio (quarta-feira), a seleção brasileira enfrentará a China às 6h, a Sérvia às 11h e a Turquia às 14h.

Na sequência, no dia 1º de junho (quinta-feira), o Brasil terá um desafio contra a Holanda às 6h. No dia 2 de junho (sexta-feira), enfrentará a Itália às 14h30. Já nos dias 3 e 4 de junho (sábado e domingo), os confrontos serão contra a República Dominicana e Croácia, respectivamente, ambos às 0h40. No último dia da primeira fase, 4 de junho, os Estados Unidos serão os adversários do Brasil às 14h. Todos os jogos do Brasil serão transmitidos pelo canal SPortv.

Com uma seleção talentosa e experiente, o Brasil espera fazer bonito na VNL 2023 lutando para conquistar o título e adicionar mais um capítulo vitorioso à sua história no voleibol mundial. Os fãs de vôlei estão ansiosos para ver o desempenho da equipe brasileira e torcer pelo sucesso das jogadoras.

Todos os horários são referentes a Brasília.

Confira o post oficial da CBV anunciando a estreia do Brasil na competição:

Tá chegando a hora! 🤩 Diretamente de Nagoya, no Japão, a central Carolana lembra que falta um dia para a estreia do Brasil na Liga das Nações. 🇧🇷 O primeiro desafio será contra a China, nesta quarta, às 6h (de Brasília), com transmissão do @sportv. Aciona o despertador! ⏰🥳 pic.twitter.com/zzTvfJDkpn — CBV (@volei) May 30, 2023