R$2 bilhões para Santas Casas do país está na pauta no Congresso

Senadores podem votar nesta tarde (25), durante sessão em Brasília o projeto de lei complementar que garante a destinação de R$ 2 bilhões para as Santas Casas (PLP 7/2022).

Segundo a Agência Senado o financiamento virá de saldos de repasses da União nos fundos de saúde e de assistência social de estados, Distrito Federal e municípios. Caso os saldos sejam insuficientes para o pagamento das santas casas, a União poderá transferir a diferença. Se houver sobra de recursos, eles poderão ser aplicados em outras ações de saúde.

O projeto vem da Câmara dos Deputados e se for aprovado sem mudanças já poderá ir para sanção. Se os senadores fizerem alterações, o texto voltará para a Casa iniciadora.

