Noiva Fashion e Expo Noivas têm opções democráticas para os sonhos de quem vai subir ao altar

Feira de casamentos consolida bom momento de mercados de evento

A edição especial do Noiva Fashion & Expo Noivas começa hoje (25) e vai até a próxima quinta-feira (27), no Gran Murano Buffet, em Campo Grande, reunindo fornecedores de vários segmentos. Depois de atrair mais de cinco mil visitantes na feira realizada em março, quando as duas marcas mais tradicionais de eventos relacionados ao mercado de casamentaria se uniram para trazer ainda mais novidades ao público.

O aquecimento para quem atua com festas segue em frente, voltando a gerar empregos que vão dos organizadores, decoradores, músicos, passando por cabeleireiros, agências de viagens, até os hotéis, por exemplo. Além disso, desta vez, os fornecedores da cadeia produtiva serão reunidos em um formato diferente, e os visitantes vão encontrar cinco ambientes decorados com diversos profissionais à disposição, com seus produtos e serviços para organizarem o evento dos sonhos.

Um dos idealizadores do evento, José Marques, explica que as duas marcas – Expo Noivas e Noiva Fashion – são marcas concorrentes, mas que, em razão da, decidiram se unir para duas edições especiais da feira de noivas em 2022. “O Noiva Fashion é meu, e o Expo Noivas é do Jorge Miguel. Nós conversamos e juntamos o evento para fazer duas edições especiais, uma em março e outra agora. No ano que vem, voltamos à normalidade.”

Conforme o idealizador do Noiva Fashion, José Marques, o novo layout vai favorecer tanto o fornecedor quanto o visitante. “Será ainda mais dinâmico esse formato, uma facilidade para o expositor que não terá de investir em estande próprio e permite muita agilidade para noivos, noivas e toda a rede de apoio para que a festa aconteça. Realmente o segredo para o evento perfeito é a organização.”

Para o decorador e cenógrafo Ricardo Malta, que tem uma empresa de decoração que leva seu nome, o dia a dia é regado a intensidade, carinho e, é claro, criatividade em cada projeto. “Nós, criamos com o cliente cada projeto, amarrando nosso DNA ao do cliente, tornando, assim, cada evento único. Como já foram muitos sonhos realizados e sabemos que muitos casais consideram a decoração uma das partes mais desafiadoras do casamento, pretendemos, com o evento, oferecer a oportunidade de primeiro contato com o universo da decoração, fazendo aquilo de que mais gostamos, que é justamente conversar sobre projetos, orçamento, móveis, flores, apresentação de trabalhos já executados, por meio de um bate-papo gostoso. A parte mais empolgante é que os casais que fecharem conosco no evento ganharão um presente especial”, adianta o profissional.

As expectativas de Ricardo são ver o público apreciando o evento e fechando bons negócios. “Estamos certos de que um grande público irá prestigiar esse evento, que é feito com o todo o carinho e esmero por equipe competente, e certamente faremos bons negócios.”

Para a proprietária do Gran Murano Buffet, Fernanda Zandovalli, o evento é inovador para o segmento de festas. “Iremos reunir grandes nomes do setor de eventos, onde os noivos terão condições especiais em todos os segmentos, e as nossas expectativas são muito grandes para esta edição especial, onde as noivas já vão sentir o momento de festa ao entrar no evento.”

Música

Um dos maiores destaques das edições são os grupos de música para a cerimônia de casamento. Nesta edição estará presente a banda É de Bom Tom, grupo que acabou viralizando recentemente nas redes sociais após um vídeo em que um integrante aparece tocando berrante durante a cerimônia de casamento. A presença do berranteiro aconteceu a pedido da noiva para surpreender o seu noivo e emocionou todos na igreja.

“Quando a noiva me contou a história do casal e a importância do berrante, fui atrás para trazer um berranteiro para realizar um sonho. O noivo se emocionou muito, a mãe do noivo, antes mesmo de começar a surpresa, quando ela viu o berrante já começou a chorar de emoção”, explica Jacklin Andreucce, vocalista do É de Bom Tom.

O grupo musical Tríade, que cria canções originais com a coparticipação dos noivos, também participará desta edição do evento. A música criada especialmente para a celebração conta como o casal se conheceu, incluindo o gosto musical, arranjo, trilha sonora e é performada ao vivo no dia da cerimônia para deixar o momento ainda mais inesquecível.

“Fazemos um questionário com muitas perguntas, assim conseguimos extrair o máximo de informações do relacionamento dos noivos e de como se iniciou e o que eles mais gostam um no outro. Destacamos os pontos-chave do relacionamento e também um pouco do estilo musical que eles gostam para criarmos o arranjo e a música com base nesses detalhes, mas de forma geral são músicas românticas”, explica Izabele Acunha Tavares, integrante do Tríade.

Fornecedores

Além dos grupos É de Bom tom e Tríade, estão confirmadas também docerias, barbearia, coquetelaria e bartender, fotógrafos, lojas de vestidos e muito mais. Muita criatividade e estilo para que a data tão esperada aconteça da melhor forma e com custo-benefício atrativo.

Prêmios

Além de reunir os principais fornecedores do Estado em um só lugar, o Noiva Fashion & Expo Noivas MS vai distribuir também R$ 15 mil em prêmios: todas as noites, por meio de sorteio. Os visitantes que adquirem produtos e serviços concorrem a R$ 5 mil para serem usados como créditos com os expositores do evento.

Serviço: O Noiva Fashion & Expo Noivas MS será realizado nos dias 25, 26 e 27 de outubro, no Gran Murano Buffet, na Avenida Mato Grosso, 5.046, sempre das 18h às 23h. A entrada poderá ser retirada gratuitamente com os participantes – veja lista no site www.noivasms.com.br/expo – ou no local, por R$ 20.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: