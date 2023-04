Quatro projetos votados pelos vereadores terça-feira

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam quatro Projetos de Lei na sessão ordinária de terça-feira, dia 4. Os trabalhos têm início às 9h no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pelo Facebook e Youtube, e também pela TVE Cultura, no canal 4.2.

As quatro propostas serão apreciadas em primeira discussão. Será votado o Projeto de Lei 10.753/22, do vereador Betinho, que declara de utilidade pública o Instituto Florestinha de Educação Ambiental do Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Também será votado o Projeto de Lei 10.770/22, que dispõe sobre a substituição do pictograma de sinalização indicativa de vagas, assentos, filas e outros serviços prioritários para a pessoa idosa no Município. A proposta é do vereador Otávio Trad.

Os vereadores votam ainda duas propostas de autoria do vereador Dr. Victor Rocha. O Projeto de Lei 10.784/22, que institui o Programa “Paraolimpíada Municipal”, no Município de Campo Grande, e o Projeto de lei 10.791/22, que institui o Programa “Novembro Roxo”, no âmbito do Município de Campo Grande, destinado a desenvolver ações de conscientização sobre a importância de prevenir o parto prematuro e ressaltar os cuidados para uma gestação segura.

Palavra Livre – Durante a sessão, a convite do vereador Betinho, coordenador da Escola de Futebol Chute Inicial Corinthians Funlec, Paulo Nonato de Souza, falará na Tribuna sobre a importância do incentivo ao futebol de base por parte do Poder Executivo Municipal.

