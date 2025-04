Putin anuncia cessar-fogo temporário de 30 horas na guerra na Ucrânia

Presidente russo diz ter sido guiado por “considerações humanitárias” e que espera que a Ucrânia siga o mesmo caminho

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou neste sábado (19) uma trégua temporária de Páscoa na Ucrânia, segundo comunicado oficial do Kremlin. A suspensão das ações militares começa às 18h no horário de Moscou e segue até a meia-noite de segunda-feira (21).

“Guiado por considerações humanitárias, hoje, das 18h às 00h, de domingo para segunda-feira, o lado russo declara uma trégua pascal. Ordeno que todas as ações militares sejam interrompidas durante esse período”, afirmou Putin durante uma reunião com o chefe do Estado-Maior General, Valery Gerasimov, conforme informado pela assessoria de imprensa do Kremlin.

O presidente russo também disse esperar que a Ucrânia siga o mesmo caminho. “Partimos do princípio de que o lado ucraniano seguirá o nosso exemplo. Ao mesmo tempo, nossas tropas devem estar prontas para repelir possíveis violações da trégua e provocações do inimigo, quaisquer de suas ações agressivas”, completou.

O anúncio ocorreu no mesmo dia em que o Ministério da Defesa da Rússia informou que suas forças expulsaram tropas ucranianas de um dos últimos redutos na região de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia. De acordo com o ministério, a vila de Oleshnya foi tomada pelas forças russas.

