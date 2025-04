Hugo Calderano bate número 3 e vai à semi em etapa da Copa do Mundo

O brasileiro Hugo Calderano se tornou nesta sexta-feira (18) o primeiro atleta das Américas a assegurar um lugar no pódio da etapa da Copa do Mundo de tênis de mesa em Macau (China). O carioca de 28 anos, atual número cinco do mundo, se classificou após após vencer de virada o japonês Tomakazu Harimoto, terceiro melhor no ranking, por 4 sets a 1 (parciais de 8/11,11/8, 11/8, 11/8 e 12/10). Além disso, Calderano é o único não asiático entre os semifinalistas em Macau.

Será a primeira semi do carioca nesta temporada, seu melhor desempenho até o momento. Como o torneio não tem disputa de terceiro lugar, Calderano já assegurou a medalha de bronze. Mas, é claro, que a meta dele é chegar ao topo do pódio. Ele volta a competir às 3h45 (horário de Brasília) deste sábado (19). O adversário será o chinês Wang Chuquin, o atual vice-líder no ranking mundial. A partida terá transmissão gratuita ao vivo na conta da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF World) no YouTube.

O Brasil também contou com Bruna Takahashi nas quartas de final femininas na chave de simples. A paulista (24ª no ranking) chegou a vencer um set contar a chinesa Chen Xingtong, número quatro do mundo, mas asiática fez valer seu favoritismo e selou a classificação às semifinais com vitória por 4 sets a 1 (11/6, 6/11, 13/11, 11/7 e 11/7).

O país começou a competição com outros dois atletas, Vitor Ishiy e Eric Jouti, eliminados na fase de grupos. A etapa da Copa do Mundo em Macau reúne 48 atletas e vai até o próximo domingo (20). O tênis de mesa brasileiro busca medalha inédita no torneio.

Por Agência Brasil

