Puccinelli não descarta concorrer a Prefeitura

O ex-governador de Mato Grosso do Sul e ex-prefeito de Campo Grande, André Puccinelli (MDB), já não descarta concorrer à Prefeitura de Campo Grande, cargo que já ocupou de 1997 a 2004. Ao ser questionado sobre a carreira política é possível encerrar, ele diz que “sinceramente, ainda não sabe”. Ativo nas redes sociais, o ex-governador André Puccinelli iniciou o ano passeando por pontos movimentados de Campo Grande como a escultura de uma onça, do artista Marcos Rezende e o Mercadão Municipal.

Todos os locais visitados foram mostrados através de vídeos postados nas redes sociais Apesar de , aparentemente, continuar comandando o MDB no Estado, André Puccinelli teve conflitos recentes com a agora ministra, Simone Tebet, que seria hoje liderança com cargo de maior destaque. A divisão ficou evidenciada no segundo turno, quando Puccinelli apoiou Capitão Contar (PRTB) e Márcio Fernandes e Renato Câmara (MDB), Eduardo Riedel (PSDB).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.