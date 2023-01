Gasolina sobe 12,7% no primeiro dia útil do ano

Aumento ocorreu mesmo após presidente prorrogar desoneração de tributos federais

Logo no primeiro dia útil de 2023, a gasolina já encareceu 12,7% nos postos de combustíveis, representando R$ 0,60 a mais para o bolso do consumidor. A majoração ocorreu em menos de 48 horas, após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como presidente. Isso porque no dia 31 de dezembro de 2022, encerrou a vigência da desoneração do Pis/Cofins (tributos federais) sobre os combustíveis.

Porém, no dia 1° de janeiro de 2023, durante a posse, Lula decidiu assinar a MP (Medida Provisória), que prorroga a decisão. O prazo será por mais 60 dias, ou seja, em março, voltará a cobrança.

O diretor-executivo da Sinpetro MS (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul), Edson Lazarotto, disse que vai se pronunciar após a publicação da decisão no Diário Oficial.

De acordo com o levantamento feito pelo CBIE (Centro Brasileiro de Infraestrutura) com fim da desoneração federal, o preço da gasolina poderia subir R$ 0,69, o diesel R$ 0,33 e o etanol R$ 0,26.

Majoração

Na semana passada, o jornal O Estado percorreu seis postos para verificar o preço dos combustíveis. No estabelecimento localizado na Avenida Costa e Silva, a gasolina estava R$ 4,66; diesel R$ 6,29; e etanol R$ 3,66. Em outro posto na mesma Avenida, os combustíveis estão R$ 4,69; R$ 6,49; e R$ 3,79, respectivamente.

Nesta segunda-feira (2) foi encontrado por R$ 4,66 o litro da gasolina; R$ 6,54 o diesel; e R$ 3,66 o etanol, no primeiro posto.

No segundo posto continua o mesmo preço. Na Rui Barbosa estava R$ 4,66 a gasolina; 6,29 o diesel; e R$ 3,68 o etanol. Agora, somente o etanol aumentou, passando para R$ 3,79, alta de 2,71%.

Na Rua Spipe Calarge, o preço da gasolina saiu de R$ 4,55, na semana passada, para R$ 4,89 (7,47%); e o etanol saiu de R$ 3,59 para R$ 3,79 ( 5,57%). No posto Small, na mesma avenida, a gasolina estava R$ 4,69 e subiu para R$ 5,29. Ou seja, variação de 12,79%. O litro do etanol saiu de R$ 3,69 para R$ 3,89 (5,42%). O diesel continuou a R$ 6,59.

O gerente de pista de um posto de combustíveis, localizado na Avenida Costa e Silva, esquina com a Avenida Salgado Filho, que preferiu não se identificar, informou que ainda não foi repassado o novo aumento nas bombas de combustíveis. “Ainda não estamos sabendo do aumento, pois, a decisão foi prorrogada pelo novo Governo Federal. Além disso, a procura para abastecer está normal, ainda mais que não tivemos mudanças nos preços”, destaca o gerente. Neste posto, a gasolina está custando R$ 4,76; etanol 3,85; e o diesel, R$ 6,84.

Já em outro estabelecimento da Avenida Costa e Silva com a Avenida Interlagos, o movimento dos clientes aumentou. “Desde semana passada os consumidores estão atrás de um combustível mais em conta”, diz o gerente, que preferiu não divulgar o nome.

No entanto, o gerente-geral informa que ainda não é possível saber se terá o novo reajuste nas bombas. O valor da gasolina neste posto foi encontrado por R$ 4,66; etanol R$ 3,68 e diesel, R$ 6,80.

Mato Grosso do Sul

Mesmo com a decisão do Governo de Lula, o início do ano pode ser marcado com um cenário de alta os preços de combustível pela recomposição do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços).

Conforme o estudo do Comsefaz (Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal), o ICMS sobre a gasolina teria de subir de 17% para 20,7% para evitar perdas de serviços públicos em Mato Grosso do Sul.

A nova correção fiscal iria repor perdas estimadas de R$ 1,2 bilhão que ocorreu após a redução do imposto no mês de junho de 2022. Contudo, o governador Eduardo Riedel (PSDB) reforça que a alíquota do ICMS sobre os combustíveis irá permanecer reduzida neste ano.

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado do MS.

Confira mais a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.