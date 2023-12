PT segue indefinido à disputa na Capital e marca nova reunião

A direção estadual e municipal do PT se reuniu, na sede, em Campo Grande, ontem (4), para discutir as estratégias e pré-candidaturas visando às eleições municipais de 2024. A legenda segue com cenário de indefinição sobre qual pré- -candidato(a) disputará a cadeira do Executivo, na Capital. Isso porque ficou decidido nova reunião no dia 11, antes da plenária final, no dia 23. Nos próximos dias, as lideranças do partido vão buscar diálogo com pré-candidatas já declaradas e também explorará a possibilidade de contar com a participação dos deputados Zeca do PT e Pedro Kemp.

Até o momento, quatro pré- -candidaturas foram lançadas: da advogada Giselle Marques, da deputada federal Camila Jara e das professoras Bartolina Catanante e Eugênia Portela, todas em busca de consenso dentro do partido. Ontem, uma comissão especial foi formada com a missão de procurar os deputados Zeca do PT e Pedro Kemp, que haviam colocado seus nomes na disputa, mas posteriormente recuaram. Kemp disse, ao jornal O Estado, que mencionou isso semana passada, mas foi em tom de brincadeira e que não será pré-candidato. Já Zeca do PT não atendeu às ligações e nem respondeu as mensagens.

Giselle Marques, uma das pré-candidatas, destacou a importância de construir um projeto sólido para Campo Grande, com a escolha do nome mais forte eleitoralmente, para representar o partido, nas eleições. Ela enfatizou que a ideia de dialogar com os deputados partiu dela e que o objetivo é encontrar a melhor opção para a cidade. Ela defende que o partido faça pesquisas com os nomes postos, para que os melhores posicionados e que tenham consenso da militância seja o escolhido ou escolhida. “Por isso, decidimos, na reunião desta manhã que, além das quatro mulheres hoje pré- -candidatas, o nome dos dois deputados estaduais também deve ser considerado. A ideia é construirmos juntos o melhor projeto para Campo Grande, com o nome mais forte eleitoralmente, para representá-lo”, afirmou Marques.

A definição final ocorrerá durante a plenária marcada para o dia 23, que acontecerá às 8h na Câmara Municipal. Antes disso, o presidente do diretório municipal de Campo Grande, Agamenon do Prado, ressaltou a importância da próxima reunião, no dia 11, como decisiva para o processo. “Ontem, não puderam participar os deputados Kemp e Zeca do PT e a professora Eugenia. Por isso, deixamos a decisão para a próxima semana”.

O deputado Zeca do PT disse, ao jornal O Estado, que ficou sabendo pela imprensa sobre a intenção do grupo, mas que tomou uma posição e é irredutível, de não quer concorrer. “Não é do meu perfil esse negócio de entra e sai. Eles recolocaram meu nome na lista de prováveis, mas eu já tenho minha posição e é irredutível”, disse o petista, que já tem uma pré-candidata que apoia. “Vou torcer para que tudo dê certo, mas com todo respeito às outras pré- -candidatas, eu apoio o nome da deputada Camila Jara. É o melhor que temos. É mais estofo, com uma grande representatividade e acho que pode fazer uma grande votação para o PT e com todos nós votando, aqui na Capital.”

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

