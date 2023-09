Retorno dos impostos federais sobre o diesel será de forma progressiva

Nesta terça-feira, o combustível aumenta R$ 0,10 nas bombas

Motoristas de Campo Grande poderão encontrar o litro do óleo diesel R$ 0,10 mais caro, a partir desta terça-feira (4). Isso porque está previsto o retorno progressivo dos tributos federais (PIS e Cofins).

Em comunicado enviado ao jornal O Estado, o Sinpetro- -MS (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes de Mato Grosso do Sul) destaca que não se trata de aumento do diesel e sim do retorno do imposto, que havia sido suspenso pelo governo federal e que retorna com uma alta total de 0,31 centavos.

As alterações acontecem em três etapas. A primeira, no dia 5 de setembro, com um reajuste de R$ 0,1024 centavos; a segunda, no dia 1° de outubro, R$ 0,0187; e a terceira, no dia 1° de janeiro de 2024, quando o valor deve atingir R$ 0,2060.

Em uma entrevista para O Estado, o presidente do sindicato, Edson Lazarotto, já havia alertado sobre os impactos nos preços de segmentos, como o transporte, os fretes, agronegócio e os empresários que utilizam o combustível em larga escala.

“Como é diesel, vai impactar mais no caso de caminhoneiros, de transportadoras e de quem está fazendo plantio de soja. Então, é uma série de situações em que tudo que depende do diesel vai sofrer impacto nos custos finais de cada segmento. São políticas de governo”, esclareceu o diretor-executivo do Sinpetro, Edson Lazarotto. Por se tratar de imposto federal, Lazarotto explica que o aumento será imediato, nas bombas.

Entenda

A retomada faz parte da MP (medida provisória) n° 1.175/2023, que estava prevista até dezembro deste ano, mas terá retorno gradativo.

A cobrança do tributo federal sobre a gasolina e etanol voltou no dia 29 de junho. No dia 28 de fevereiro, o governo federal publicou a medida provisória nº 1.163, que de sonera o valor do PIS/Pasep e o Cofins até 30 de junho. Depois, no dia 28 de abril, foi publicada novamente, prorrogando por mais 60 dias. Ou seja, tendo validade até 28 de junho. Isso não sendo válido para o diesel.

Impacto

A reoneração vem em um momento de alta do combustível, nas bombas. O preço do diesel tem subido nas últimas cinco semanas, segundo pesquisa da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Ainda de acordo com dados da ANP, a média do diesel, no Estado, é de R$ 6,12. O preço mínimo resultou em R$ 5,70 e o máximo, R$ 7,19. Com o retorno dos impostos, o preço pode variar de R$ 6,01 a R$ 7,50.

Por – Suzi Jarde

