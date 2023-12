PSDB nega afastamento da atual Executiva do partido e vai recorrer

Para presidente do PSDB-MS, Reinaldo Azambuja, decisão foi tomada pelo colegiado, que é soberano

Em meio a um cenário de incertezas após a recente decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que declarou a nulidade da 2ª prorrogação da Comissão Executiva Nacional do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), o presidente do ninho tucano de Mato Grosso do Sul e ex-governador do Estado, Reinaldo Azambuja, disse, ao jornal O Estado, que confia nas decisões da direção nacional da sigla.

A juíza Thaís Araújo Correia proferiu a sentença na segunda-feira (11), determinando que o partido realize novas eleições em até 30 dias, o que gerou um alvoroço no ninho tucano. Inicialmente, informações apontavam que o atual presidente do partido, Eduardo Leite, deveria deixar o cargo, assim como os outros membros do colegiado, como o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra. Eduardo Leite, junto aos membros, assumiram a presidência do PSDB em janeiro deste ano, após ser anunciado, em novembro de 2022.

A determinação do tribunal atendeu ao pedido apresentado pelo prefeito de São Bernardo do Campo (SP), Orlando Morando (PSDB). Ele argumentou que a escolha dos nomes para compor a Comissão Executiva Nacional do partido foi feita “em desacordo com as normas estabelecidas no Estatuto da Agremiação”.

Horas após a decisão e de burburinhos políticos, o PSDB emitiu uma nota oficial, esclarecendo que a decisão judicial não afetaria a atual diretoria executiva nacional, que tem Leite como presidente e Riedel como vice. A notícia trouxe um senso de alívio para os membros do partido, incluindo Reinaldo Azambuja. “A decisão se restringiu à interpretação referente à segunda prorrogação do mandato da Executiva Nacional, aprovada em fevereiro de 2022 (antes, inclusive, da composição da atual executiva)”, diz trecho da nota. O partido ainda afirmou que aguarda ser notificado da decisão, para recorrer.

Azambuja afirmou, ao jornal O Estado, que estava aguardando orientações da direção nacional, mas que, por enquanto, a ideia era recorrer da decisão judicial. O PSDB, por sua vez, enfatizou que a sentença de primeiro grau não produziria efeitos imediatos na composição partidária atual.

“Acredito que eles vão recorrer e reverter essa decisão em segunda estância. A decisão da prorrogação não foi unilateral, foi uma decisão que o Eduardo Leite tomou no colegiado. Lá, no meu entendimento, ele é soberano para as tomadas de decisão. O jeito é aguardar o recurso que o PSDB Nacional vai fazer, porque acredito que essa decisão cai na segunda instância”, disse o presidente estadual, Reinaldo Azambuja.

Segundo o PSDB, uma nova Executiva Nacional assumiu o partido em 3 de fevereiro de 2023, após a renúncia coletiva da diretoria anterior. Como não houve tempo hábil para realizar as convenções municipais, estaduais e nacionais até o final do mandato, que se encerraria em 30 de maio, um novo calendário de convenções foi estabelecido e já está em andamento. As convenções zonais e a maioria das convenções municipais já foi realizada, e as convenções estaduais estão programadas para outubro, enquanto a nacional ocorrerá entre 18 e 30 de novembro.

O partido anunciou que pretende recorrer da decisão de primeiro grau, argumentando que o que foi determinado pela Justiça já está em curso, com a ampla realização de convenções em todos os níveis partidários. “A decisão é de primeiro grau e vamos recorrer da sentença. O argumento é simples: o que a Justiça determinou já está sendo feito mediante a ampla realização de convenções em todos os níveis”. Ao final da nota oficial, o PSDB destacou seu compromisso com a reconstrução do partido, visando tornar-se uma alternativa de centro na política brasileira, afastando-se dos extremismos e em defesa do Brasil.

Beto Pereira assume diretório de Campo Grande neste sábado

O diretório municipal do PSDB em Campo Grande vai homologar, de forma consensual, no próximo sábado (16), o deputado federal Beto Pereira como novo presidente. O parlamentar vai substituir o deputado estadual João César Mattogrosso. A chapa consenso foi alinhada por lideranças que visam trabalhar a précandidatura de Beto Pereira para disputar a Prefeitura de Campo Grande. A eleição para homologar Beto Pereira a comandante do diretório acontece das 7h às 10h, na sede do PSDB, em Campo Grande. Das 9h às 11h30 ocorre o encontro municipal.

