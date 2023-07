PSB anuncia candidatura própria em 2024 para prefeitura da Capital

A próxima eleição prevista para 2024 já movimenta os partidos e na última sexta (30) o PSB anunciou que participará da corrida eleitoral com candidatura própria para a prefeitura da Capital.

No evento do partido que contou com a presença de Reinaldo Azambuja, ex-governador do Estado elegeu Paulo Duarte a presidência estadual do partido que anunciou o nome do presidente da Casa de leis da Capital e vereador pelo PSB, Carlão como o pré-candidato do PSB a candidatura de prefeito da Capital.

“Estamos organizando o partido para participar da eleição para prefeito e o PSB não pode ser coadjuvante nas próximas eleições, posso até sair como vice mas o importante é ampliar as frentes em todo o Estado e não abrir mão da majoritária” declarou Carlão.

“Falamos como pré-candidato o nome do Carlão que é um nome forte”, declarou Paulo Duarte.

O partido espera na próxima eleição aumentar as cadeiras para vereador na Capital e o nome do vereador Tabosa é cogitado a mudar para o partido quando abrir a janela eleitoral.

Com o plenário da Casa de Leis o evento reuniu políticos e filiados do PSB que já contou com a senadora Tereza Cristina no partido.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.