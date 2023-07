Espera de lista para SISU termina na próxima terça-feira

Interessados em regularizar o cadastro no SISU (Sistema de Seleção Unificada), devem fazer até a próxima terça (4), quando termina o prazo para quem quer participar da lista de espera para efetuar a matrícula.

O dia 4 de julho também é a data final para que os estudantes se matriculem nas instituições de ensino para as quais foram selecionados. O prazo começou na quinta-feira, 29 de junho. Os candidatos devem verificar os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição em edital próprio.

O MEC divulgou o resultado da chamada única do Sisu no dia 27 de junho, no portal do Sisu. Ao todo, a segunda edição de 2023 do programa teve 305.797 inscritos.

