Mulher encontrada morta em cidade da fronteira pode ter sido vítima de latrocínio

Na tarde de ontem (22), uma mulher foi encontrada morta em uma estrada vicinal na cidade de Pedro Juan Caballero, Paraguai. A cidade faz fronteira com Mato Grosso do Sul.

A mulher, identificada como Graciela Velazques, 46, retornava do trabalho quando o crime ocorreu. De acordo com informações do site Ponta Porã News a investigação do crime aponta para suspeita de latrocínio, que significa roubo seguido de morte.

A vítima foi encontrada com diversas facadas no corpo, rosto e mãos indicando que tentou se defender dos suspeitos. A motocicleta da mulher estava estacionada ao lado do corpo e, no momento do reconhecimento, familiares declararam que Graciela estava sem a carteira, documentos e celular.