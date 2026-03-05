Projetos sobre saúde e causa animal serão votados na sessão de quinta-feira

Dois projetos de lei estão pautados para discussão e votação pelos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande, na sessão ordinária de quinta-feira (5). Criação do Programa Clínica da Família Itinerante e possibilidade de doação de rações para cães e gatos em eventos do poder público estão entre as proposições, que serão avaliadas em primeira discussão.

Será votado o Projeto de Lei 12.084/25, substitutivo ao Projeto de Lei 11.990/25, que institui o Programa Clínica da Família Itinerante, em Campo Grande. A proposta é do vereador Fábio Rocha, com a finalidade de prestar atendimento básico de saúde, ações preventivas e orientações médico-sanitárias.

Os vereadores votam ainda o Projeto de Lei 12.006/25, que trata da possibilidade de doação de ração para cães ou gatos como alternativa à doação de alimento não perecível em eventos promovidos ou apoiados pelo Executivo. A escolha em relação à doação de alimento ou ração, conforme a proposta, caberá ao cidadão. A proposta é do vereador Veterinário Francisco e busca ampliar o alcance das ações de solidariedade aos animais em situação de vulnerabilidade.

Palavra Livre – Durante a sessão, Lilian Fernandes, presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais de Mato Grosso do Sul (Feserp/MS), falará na Tribuna sobre o requerimento elaborado pela entidade, que trata da suspensão dos descontos de consignação em folha de pagamento (crédito consignado) vinculados ao Banco Master. O convite para falar sobre o assunto foi feito pelo vereador Landmark.

A sessão ordinária inicia às 9 horas e pode ser acompanhada presencialmente ou nas transmissões ao vivo pela TV Câmara, no canal 7.3, ou no Youtube da Casa de Leis.