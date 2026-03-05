Caminhão tomba após perder controle e carga fica espalhada às marges da rodovia na MS-134

No final da tarde desta quarta-feira (4), uma carreta carregada de soja tombou em um trecho sem pavimentação. O caso aconteceu na MS-134, em Batayporã, município localizado na região de Nova Andradina, distante 309 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Nova News, o motorista estava dirigindo quando perdeu o controle do veículo e tombou na margem da estrada. A carga ficou espalhada na rodovia.

Embora o acidente, o condutor não saiu ferido, mas recebeu ajuda de pessoas que passavam pelo local até a chegada de equipes especializadas. O acidente provocou apenas prejuízos materiais.

Outro caminhão seguiu até o local para retirar a carreta e recolher a carga. Após isso, o trecho foi liberado.