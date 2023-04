Projeto que beneficiará consórcio presidido pela

Os vereadores da Capital dentro dos seis projetos votados nesta quinta-feira (13), votaram e aprovaram a favor do executivo o projeto que permite a aquisição de uma Usina Móvel de pavimentação asfáltica, com produção própria e cerca de 40% mais barato que o valor de mercado.

Foram 27 votos favoráveis e nenhum contrário, a autorização de crédito especial de R$ 1,8 milhão para Prefeitura de Campo Grande.

Segundo a prefeitura, o recurso é necessário para atender ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região Central de Mato Grosso do Sul. Adriane Lopes é a presidente deste Consórcio.

Ele foi criado com o objetivo de garantir mais agilidade na execução dos serviços públicos e na aquisição de bens que promovam geração de oportunidades, riquezas renda, empregos e desenvolvimento territorial sustentável.

