Deputado propõe prevenção para inibir violência contra professores

A violência nas escolas está em pauta e o deputado Antônio Vaz ( Republicanos), apresentou um projeto de Lei a fim de estimular a reflexão nas escolas e comunidades sobre a violência contra os professores; desenvolver atividades extracurriculares nas escolas envolvendo professores, alunos e membros das comunidades correspondentes, no intuito de combater a violência contra os professores.

Com intenção de diminuir o estresse ele explicou. “O objetivo é dirimir a violência perpetrada contras os nossos educadores, que além do estresse diário de terem que lidar com falta de estrutura escolar e remunerações que não condizem com suas funções, também lidam com agressões físicas e verbais”, destacou o parlamentar.

O Projeto de Lei 104, que estabelece medidas orientadoras e preventivas destinadas à inibição de toda e qualquer forma de violência contra os professores da Rede Estadual de Ensino.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.