Autoridades Estaduais visitam Chapadão do Sul e impulsionam desenvolvimento local

Na tarde desta quarta-feira (07), uma comitiva composta por importantes representantes políticos desembarcou em Chapadão do Sul, município situado no Estado do Mato Grosso do Sul. Encabeçada pelo governador Eduardo Riedel, o grupo contava com a presença de sua esposa, Mônica Riedel, da senadora Tereza Cristina, do secretário de governo estadual, Pedro Caravina, do secretário de infraestrutura e logística, Hélio Peluffo, do secretário de desenvolvimento e meio ambiente, ciência, tecnologia e inovação, Jaime Verruck, além da secretária especial de parcerias estratégicas, Eliane Detoni, o secretário da casa civil, Eduardo Rocha, e o secretário executivo do interior, Éder Wilson. Acompanhados pelo prefeito João Carlos Krug e pela Primeira Dama Maria das Dores, eles realizaram uma série de visitas para verificar as principais obras em andamento no município.

No início da jornada, o governador, juntamente com o prefeito João Carlos Krug, o presidente da Way 306, Paulo Lopes, e todo o corpo administrativo da prefeitura de Chapadão do Sul e do estado, procederam ao ato solene de lançamento da base fundamental do Contorno Rodoviário da MS 306, localizado em Chapadão do Sul.

Em seguida, a comitiva dirigiu-se ao Hospital Municipal, onde se realizou a cerimônia de entrega da nova ala do estabelecimento de saúde. Posteriormente, eles inspecionaram as obras em andamento do complexo esportivo conhecido como “Pista de Atletismo”, a construção do quartel da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar, o projeto de construção do Centro Educacional Infantil Esplanada e, por fim, participaram da solenidade de inauguração da Escola Municipal Manoel de Barros.

Durante a visita, o prefeito João Carlos Krug destacou a importância da sólida relação mantida com o governo estadual. “Hoje, desfrutamos de uma relação construtiva com o governo do estado, o qual tem nos apoiado imensamente, investindo vultuosas quantias em nosso município e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de nossos cidadãos. Gostaria de expressar minha gratidão ao governador Eduardo Riedel”, declarou.

Além das autoridades mencionadas, estiveram presentes vereadores e secretários municipais de Chapadão do Sul, enaltecendo a importância da visita e a cooperação entre as esferas governamentais em prol do progresso local.