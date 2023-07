Projeto de Cadastro Estadual de Bicicletas é aprovado para facilitar o trabalho policial

Em primeira discussão, foi aprovado por maioria nesta quarta-feira (5), na Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) o Projeto de Lei 138/2023, do deputado estadual Roberto Hashioka (União), que trata sobre o Cadastro Estadual de Bicicletas e seus Proprietários. De acordo com a justificativa do texto, a proposta não promove despesa para o Estado e facilitará o serviço da polícia.

O cadastramento poderá ser realizado pelo proprietário, por meio de ferramenta online disponibilizada pelo Governo do Estado e subsidiará as ações da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul na investigação dos crimes de furto, roubo ou receptação. A matéria agora segue para análise das comissões de mérito. Acesse também: Servidor da Câmara Municipal é preso em operação contra pedófilia