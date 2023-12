Polícia Militar de Coxim participa de roda de conversa sobre “Agosto Lilás”

Na noite de Quarta-feira (31), a Polícia Militar de Coxim participou de uma roda de conversa realizada no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em Coxim, como parte das atividades do “Agosto Lilás”, mês dedicado à conscientização e combate à violência contra a mulher.

Foram abordados temas cruciais relacionados à violência doméstica. Durante a conversa, o Aspirante Agnaldo Santos Oliveira, disse que em muitos casos, a vítima não percebe que está sofrendo algum tipo de violência. Portanto, é essencial que amigos e familiares estejam atentos e ofereçam apoio, encorajando a vítima a denunciar o agressor, independentemente de a violência ser um incidente isolado ou ocorrer de forma reiterada.

Na reunião foi informado sobre o programa PROMUSE – Programa Mulher Segura, uma iniciativa da Polícia Militar que presta atendimento às vítimas de violência doméstica. O programa começa com acompanhamento por telefone para avaliar a situação da vítima, se necessário, a equipe pode realizar visitas presenciais para verificar o cumprimento de ordens judiciais de afastamento do agressor ou identificar se houve reconciliação entre as partes.