Programa Saúde para Todos, do Dr. Victor Rocha, é lei em Campo Grande

Por unanimidade, os vereadores de Campo Grande derrubaram o veto total do Poder Executivo ao projeto de lei Programa Saúde para Todos, proposto pelo vereador Dr. Victor Rocha (PP), que tem o intuito de zerar a fila de espera por atendimento e procedimentos na rede municipal de saúde. O veto foi derrubado na sessão dessa quinta-feira (17), durante sessão na Câmara Municipal de Campo Grande. O projeto será promulgado e publicado nos diários oficiais da Casa de Leis e de Campo Grande.

O parlamentar Victor Rocha, que é médico há 18 anos, conversou com o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), e conseguiu sensibilizar o prefeito sobre a importância do Programa Saúde para Todos para ajudar a zerar as filas de espera e consultas médicas, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidades, atendendo os pacientes com agilidade e cuidado, “pois não podemos deixar que doenças curáveis se tornem doenças incuráveis pela falta de acesso”. “Eu fico muito feliz com a aprovação do Programa Saúde para Todos, que irá proporcionar mutirões da saúde com consultas, exames e cirurgias para atender as pessoas que estão aguardando na fila de regulação do SUS”, explica o Dr. Victor Rocha.

Segundo o vereador, o objetivo do Programa Saúde para Todos é organizar mutirões médicos para exames, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidades. Pacientes nas filas de espera terão prioridade no atendimento. Ao Poder Público caberá incentivar a realização dos mutirões e formalizar parcerias com universidades, empresas privadas e profissionais da saúde a fim de proporcionar a realização das ações públicas.

Além do vereador Victor Rocha, os parlamentares Carlão (PSB), Papy (SOL), Silvio Pitu (DEM), Ademir Santana (PSDB) e Gilmar da Cruz (Republicanos) assinam o projeto de lei. (Da redação)