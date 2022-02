Motorista colide contra dois veículos e abandona carro na Avenida Afonso Pena

Um motorista do veículo C3 colidiu em dois carros após passar no sinal vermelho, na manhã desta quinta-feira (18), por volta das 5h, na avenida Afonso Pena, próximo ao shopping Campo Grande. Ninguém ficou ferido.

Segundo as testemunhas, o condutor empreendeu fuga, mas com os estragos do carro, não conseguiu continuar, então saiu do carro com as passageiras, que pegaram seus pertences dentro do carro e foram embora do local.

Os outros dois carros ficaram destruídos e os proprietários tiveram prejuízos. Os policiais foram acionados, fizeram rondas no local, mas não encontraram o suspeito. O carro foi apreendido, estava com a documentação atrasada, com multas administrativas, e foi encaminhado para a garagem do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

(Com Itamar Buzzatta)