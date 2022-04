Programa Câmara Mirim abre inscrições para a edição deste ano

Educadores e alunos interessados em participar do Câmara Mirim 2022 já podem se inscrever. Desenvolvido pelo portal Plenarinho, o programa é voltado para estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental.

O objetivo é proporcionar aos participantes a chance de vivenciar a atividade parlamentar, desde a elaboração de projetos de lei até as fases de debate e votação das propostas.

A exemplo dos dois anos anteriores, o Câmara Mirim 2022 será realizado de forma virtual, de 19 a 21 de outubro.

Quem pode participar

Educadores que estejam trabalhando com estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental, em escolas públicas ou particulares. Eles devem fazer uma redação sobre a importância do Parlamento na democracia e enviá-la, até 2 maio, para [email protected] . O resultado será divulgado até 9 de maio.

São duas modalidades para educadores:

– Novos educadores – aqueles que nunca participaram do Câmara Mirim.

– Educadores parceiros – aqueles que já participaram de edições anteriores.

Os educadores selecionados e suas turmas participarão do programa, em que irão analisar e votar os projetos de lei selecionados.

Confira o regulamento para educadores

Estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental podem participar de forma independente, enviando um projeto de lei de sua autoria até o dia 3 de julho, através de formulário eletrônico.

As propostas inscritas serão avaliadas por uma equipe de consultores da Câmara dos Deputados, que selecionará as três melhores ideias. A data prevista para divulgação do resultado é 5 de agosto.

Confira o regulamento para estudantes

O Câmara Mirim

O Câmara Mirim simula o processo legislativo entre os estudantes. Durante o programa, eles atuam como deputados, debatendo e votando, em comissões temáticas e no Plenário da Casa, os três melhores projetos de lei enviados pelos jovens.

Algumas propostas de edições anteriores já inspiraram parlamentares e estão sendo debatidas pelas comissões da Câmara. Foi o que aconteceu no ano passado, quando o deputado Carlos Chiodini (MDB-SC) resolveu apadrinhar a sugestão do deputado mirim Davi Vitório (Vieirópolis-PB) de criar o Abril Vermelho, mês dedicado a ações de conscientização e prevenção à hipertensão arterial.

O projeto ganhou o número 3881/21 e agora aguarda análise nas comissões de Seguridade Social e Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Com informações da Agência Câmara de Notícias.