Britney Spears revela que está grávida de terceiro filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A cantora Britney Spears, 40, anunciou por meio de suas redes sociais que está grávida do noivo, Sam Asghari. De acordo com ela, após uma viagem, percebeu que sua barriga estava maior e resolveu fazer um teste de gravidez que deu positivo. Ela já é mãe de Sean, 16, e Jayden, 15.

“Eu perdi muito peso na minha viagem para Maui apenas para ganhar tudo novamente. Eu pensei: ‘O que aconteceu com minha barriga?’. Meu marido brincou: ‘Você está grávida de comida, boba’. Eu comprei um teste de gravidez e, bom, estou grávida!”, começou ela em depoimento.

“Eu obviamente não vou sair tanto [na rua] porque os paparazzi estão recebendo o dinheiro deles por fotos minhas, como eles infelizmente já fizeram. É difícil, porque quando eu estava grávida [anteriormente] eu tive depressão perinatal”, emendou a cantora.

Na sequência, ela deu mais detalhes de como sofreu na época. “Devo dizer que é absolutamente horrível.

As mulheres não falavam sobre isso naquela época. Algumas pessoas consideravam perigoso se uma mulher reclamasse assim com um bebê dentro dela, mas agora as mulheres falam sobre isso todos os dias. Graças a Jesus não temos que manter essa dor como um segredo. Desta vez vou fazer ioga todos os dias. Espalhando muita alegria e amor”, disse.

Desde setembro de 2021 que Britney não é mais controlada pelo pai, Jamie Spears, que exercia a função de tutor da cantora desde 2008. A decisão foi tomada pela juíza Brenda Penny durante uma audiência na Justiça americana.

Jamie havia anunciado que desistiria de ser tutor da filha, mas isso só seria concretizado na audiência sobre o caso marcada para janeiro de 2022. Os advogados de Britney haviam pedido para acelerar esse processo –no que foram atendidos.

Entre os motivos que foram alegados na petição estava a vontade da cantora de se casar com o noivo, Sam Asghari. Ela não poderia assinar o acordo pré-nupcial sem a anuência do pai.

O pai também a atrapalhava a pensar na família. Uma fonte próxima à cantora afirmou na época à People que a artista culpava seu pai por não ter visto tanto os filhos desde agosto de 2019.

Pai dos meninos dela, o dançarino Kevin Federline se disse feliz pela vitória da artista na batalha judicial para se livrar da tutela de seu pai. Por meio de seu advogado, Mark Vincent Kaplan, mandou um recado.

“Se Britney quer ver as crianças, ela pode ver as crianças. Obviamente não sabemos se a tutela continuará, mas desde que os meninos sejam devidamente supervisionados e seguros, e Britney seja capaz de fazer isso sem a presença de um conservador, ele está feliz.”

Com informações da Folhapress.