Professor Tiago Botelho disputará Prefeitura de Dourados e conta com apoio do presidente Lula

Professor e advogado, Tiago Botelho (PT), coordenador do curso de Direito da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), vai disputar a Prefeitura de Dourados, com apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e busca organizar uma frente ampla para obter sucesso. Como pré-candidato, Botelho tem vários objetivos para o maior município do interior de Mato Grosso do Sul, entre eles buscar formas de resolver de vez a falta de água das aldeias indígenas de Dourados.

Ao jornal O Estado, Botelho enfatizou que saiu de um processo eleitoral, no qual se candidatou ao cargo de senador e saiu supervitorioso, já que alcançou mais de 178 mil votos mesmo nunca tendo entrado em disputa. Tiago Botelho concorreu com gigantes da política, como o juiz aposentado Odilon de Oliveira e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta.

“O Partido dos Trabalhadores de Dourados já me chamou para uma conversa, convidou e eu coloquei o meu nome à disposição como pré-candidato a prefeito. Mas eu não quero ser candidato por um projeto único e exclusivo meu. Dourados hoje vive uma crise administrativa. Quem chega a Dourados encontra muito buraco, muita quiçaça, uma saúde e educação que deixa a desejar. Quero construir uma frente ampla.”

Botelho enfatiza a importância de construir alianças com a chamada frente ampla, tendo apoio de várias lideranças políticas. “A gente não pode tentar ser prefeito só do seu partido ou só de quem vota no prefeito. Quero essa frente ampla. Já conversei com o deputado Geraldo Resende, quero conversar com a deputada Lia Nogueira, com o deputado Renato Câmara, com o vice-governador Barbosinha e com mais quem quiser construir um projeto para Dourados. O grande problema que a gente percebe, é que em Dourados, as pessoas estão construindo projetos pessoais. Nós estamos elegendo pessoas ligadas a grupos que só pensam naqueles determinados grupos.”

Entre os problemas, ele cita que a cidade está abandonada. “Sou pré-candidato, quero compor com aqueles que acreditam nesse projeto e tenho apoio do presidente Lula.”

Falta de água

A falta de água em aldeias da reserva indígena de Dourados é uma problemática de décadas e até hoje não existe uma solução efetiva. Os indígenas vivem constantemente sem água potável em aldeias que estão ao lado de condomínios de luxo, onde a poucos quilômetros existe água canalizada e rede de saneamento.

Nova liderança do PT

Tiago é uma personalidade jovem, conhecida no meio acadêmico, e chega como nova liderança do PT. Ele cita que é possível ampliar as prefeituras nesta nova fase do partido.

“O novo PT é a soma do velho PT. Estamos em nova fase, novas lideranças se construindo e eu faço parte dessa geração. Imagino que o PT, assim como lá no passado, precisa se reconectar com sua base. Nós queremos aproveitar as experiências bem sucedidas e melhorá-las. Não temos compromissos com erros, É possível fazer diferente.”

Por Rayani Santa Cruz – Jornal O Estado do MS.

