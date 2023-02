Corinthians vence Botafogo-SP e embala no Paulistão

O Corinthians derrotou o Botafogo-SP por 2 a 0, na noite deste domingo (5) em Itaquera, para chegar à terceira vitória consecutiva no Campeonato Paulista, o que lhe mantém com folga na liderança do Grupo C da competição com 13 pontos em seis partidas.

FIM DE JOGO! Vitória do Timão por 2️⃣ a 0️⃣ contra o Botafogo-SP, em duelo válido pelo @Paulistao! ⚽ Róger Guedes

⚽ Adson#DiaDeCorinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/IPhCaBz08z — Corinthians (@Corinthians) February 5, 2023

Róger Guedes e Adson balançaram as redes para o Timão, que segue com 100% de aproveitamento em casa e agora soma três vitórias consecutivas na temporada.

Empurrado pela Fiel, o time de Fernando Lázaro começou pressionando. Mas só conseguiu abrir o placar aos 30, quando Renato Augusto deu um passe de calcanhar para Róger Guedes bater de chapa para fazer 1 a 0. O segundo veio quase na sequência com um chutaço de Adson, após uma bobeira do lateral Thássio, que saiu jogando errado para o Botafogo.

O Corinthians voltou do intervalo controlando a partida. A equipe soube tocar a bola com inteligência e administrou o placar com muita tranquilidade. O Botafogo saiu mais para o jogo, subiu as linhas, mas pouco agrediu.

O Timão volta a campo na próxima quinta-feira (9), contra o São Bernardo, às 20h30, pelo Paulistão.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.