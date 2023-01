Manifestantes insistem em permanecer em frente do CMO da Capital

Os patriotas permanecem há mais de 65 dias mobilizados em frente do CMO (Comando Militar do Oeste), localizado na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande.

Na tarde de ontem (6), a equipe do jornal O Estado esteve no local que, apesar de ainda abrigar alguns manifestantes, está em menor quantidade do que em semanas anteriores. Ainda assim, eles resistem e seguem sem previsão de sair do local ,mesmo após a posse do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ainda ontem (6), vídeos de manifestantes chorando em frente da concentração nas proximidades do comando do Exército em Minas Gerais ganharam as redes sociais. Nas imagens é possível perceber a indignação e tristeza de patriotas que supostamente foram retirados do local por equipes da Guarda Municipal de Belo Horizonte (MG) terem desmontado o acampamento dos protestantes. Recentemente, o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ponderou estar confiante na saída pacífica dos manifestantes acampados em frente do Quartel-General do Exército, em Brasília.

No entanto, destacou que, caso a saída pacífica não ocorra, o presidente Lula poderá acionar o ministro da Defesa para que utilize os “mecanismos necessários” para o cumprimento da lei.

Michelly Perez

Jornal O ESTADO / IMRPESSO

