Prevenção ao suicídio e dois projetos serão apreciados

Vereadores apreciam nesta quinta-feira (8), dois projetos de lei e recebem convidado no mês Setembro Amarelo que irá expor sobre o combate ao estigma do doente mental como prevenção ao suicídio com a palestra do o médico psiquiatra Eduardo Gomes de Araújo.

Na ordem do dia será debatido em discussão e votação únicas a outorga da medalha legislativa Dr. Rui de Oliveira Luiz ao Sr. Marcos Paulo Gimenez Borges. A homenagem é de autoria do vereador Dr. Loester.

A fim de ser referendado, também será encaminhado a nomeação dos membros dos conselhos regionais, municipais e tutelares, referente ao 1° semestre de 2022 para aprovação do Legislativo Municipal. O ofício é de autoria do Executivo Municipal e passa pelo crivo da Casa de Leis para ser formalizado.

