Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Seu lado ambicioso dá as caras e você deve trabalhar duro pra atingir suas metas, coleguinha de Áries. Agindo com responsabilidade, esforço e garra, tem tudo pra realizar os seus objetivos. Sinal de boa relação com os colegas, sobretudo com quem é mais experiente ou tem um cargo superior ao seu. Você tende a levar mais a sério as suas relações pessoais. Os astros avisam que pode conhecer muita gente e deve se dar bem com pessoas diferentes. Se está no rol dos solteiros, talvez comece um romance com alguém do seu círculo de amizades. Com o mozão, seu signo conta com enorme criatividade e várias ideias para agitar a relação. Há chance de realizar um sonho amoroso.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Alô, alô, Touro! Quintou com a carreira em foco e tudo indica que você vai contar com altas doses de seriedade e amadurecimento no ambiente profissional. Os astros também mandam avisar que a sua ambição e desejo de ganhar reconhecimento tendem a crescer. Na base do esforço, determinação e persistência, você tem tudo pra alcançar o sucesso e subir na vida. Se já se amarrou, tudo indica que vai querer que você e o mozão cresçam juntos. Para aperfeiçoar a relação, talvez faça algumas mudanças – é verdade este bilhete! Agora se está na pista, tem tudo pra aumentar a sua lista de contatinhos. Há sinal de envolvimento com um colega de profissão.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Gêmeos, meu cristalzinho, os astros estimulam o seu lado maduro, prático e responsável, sinal de que deve levar tudo mais sério. A vontade de ter companhia talvez fique maior, fazendo com que você se aproxime mais das pessoas, sobretudo com quem tenha afinidades. Há sinal de ótimos contatos, inclusive com gente que está longe, em outra cidade ou país. O interesse por tudo aquilo que possa abrir seus horizontes pode estimular e favorecer os estudos. Com o mozão, tudo indica que irá usar a sua enorme criatividade pra espantar o marasmo. Tá na pista? Deve dar match em um crush com quem tenha coisas em comum. Boas chances de iniciar um romance a distância.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Uma energia transformadora deve pintar e favorecer o trabalho. É que você tende a levar tudo com mais seriedade e responsabilidade, sobretudo se lida com negócios ou finanças de outras pessoas. Há chance de pintar uma herança ou grana inesperada. Seu jeito mais cauteloso pode te ajudar a evitar enrascadas – como diz o ditado, cautela e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Se sua vida amorosa estava mais parada que uma estátua, isso deve mudar agora, bebê! O romance tem tudo pra ficar intenso, principalmente no bem-bom. Se está só, pode pintar um crush mais experiente.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Tudo indica que o seu signo estará mais maduro em seus relacionamentos pessoais e profissionais, meu amigo/minha amiga de Leão. Mais responsável, você tende a cooperar mais com as pessoas, pode aprender bastante com elas e tirar valiosas lições. Já o seu jeitinho mais sério deve te ajudar a desencanar e não se preocupar tanto com coisas sem importância. Com o mozão, pode colocar a sua criatividade e ousadia pra jogo e espantar a rotina. Se está em busca de um love, deve ser mamão com açúcar dar o primeiro passo com o contatinho. Há chance de se envolver em mais de um romance – só não brinque com fogo pra não se queimar, hein.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Virgem, meu consagrado, os astros o seu senso de dever e organização no emprego. Tudo indica que irá sentir maior segurança na ordem e aí tende a trabalhar duro pra colocar suas tarefas e obrigações em dia. Sinal de muito sucesso na profissão. Aposte no seu lado prático e pode se dar bem. Na saúde, você deve levar mais a sério os cuidados com o seu corpo. Adotar hábitos saudáveis na alimentação promete trazer excelentes resultados. Se estiver na pista, há chance de rolar envolvimento amoroso com um colega de serviço ou alguém da chefia. Com o seu momozim, tudo indica que o seu signo estará cheio de projetos e sonhos para o futuro de vocês.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Quintou com os astros passeando pelo seu paraíso astral e derramando sorte e vitórias no seu dia, librianes! Além de demonstrar sua enorme criatividade, tudo indica que o seu jeito charmoso vai fazer o maior sucesso. O equilíbrio marca presença: você tende a agir com mais responsabilidade, seriedade e cautela, mas sem deixar de aproveitar o momento e se divertir, inclusive durante suas tarefas e obrigações. Sensualizane até não poder mais, você deve ter facilidade e pra arrumar um (ou vários) crush. Agora se já encontrou o seu mozão, sua criatividade está em alta e será uma poderosa ferramenta para deixar a relação mais divertida, alegre e prazerosa.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Os astros estimulam a sua paciência, responsabilidade e ambição, e aí você tende a se esforçar pra conquistar uma vida mais confortável. Trabalhar num negócio familiar, tocar um empreendimento próprio em casa, trabalhar como autônomo ou fazer home-office promete ser uma mina de ouro. Com a família, seu jeito maduro dá as caras e talvez assuma mais responsabilidades domésticas ou com o pessoal. Se tem um mozão, a vontade de criar raízes e formar família deve ficar acesa. A união tende a se fortalecer no sossego de casa. Não se amarrou ainda? Pode pintar alguém que te apoie tanto nas coisas boas quanto nas horas mais complicadas.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Sagitarianos amados, os astros avisam que o seu signo deve contar com mais controle, cautela e seriedade ao se comunicar. E esse jeito mais maduro na hora de se expressar tem tudo pra favorecer os seus contatos, sobretudo na profissão. Nos estudos, a curiosidade e vontade de aprender tendem a aumentar. Você conta com muito foco, concentração e responsabilidade pra dar conta do recado. No amor, talvez olhe torto pra rotina e formalidades. Ainda bem que ideias criativas não devem faltar pra agitar a relação. Se está na pista, tudo indica que estará bem falante, seja pessoalmente ou por mensagens. E se rolar um match, pode abrir o jogo pra pessoa numa boa.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Rola uma aglomeração na sua Casa da Fortuna e há grandes chances de encher o bolso, capricorniano e capricorniana! Aleluia, arrepiei! Com responsabilidade, esperteza e calma, você tende a construir seus recursos e economizar no que for possível. De quebra, tem tudo pra atrair mais dinheiro. De olho nos seus limites, no cheque especial e na fatura do cartão de crédito, você deve levar os gastos com seriedade e controle. No romance, pode usar a imaginação e ter ideias avançadas pra conquistar segurança material com o seu amorzinho. Se está na solteirice e deseja se amarrar, tudo indica que só irá abrir o coração para o crush se sentir que é pra valer.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Os astros trazem uma vibe mais séria e de responsabilidade no início do dia, e essa energia poderosa pode favorecer seu emprego e ambição, aquarianjos. Contando com mais paciência e perseverança, deve batalhar pra conseguir o que quer. Seu lado racional tá em jogo e você tende a pensar no futuro. Seus planos têm tudo pra decolar e há grandes chances de vencer na vida. Amém que fala, né? Se está na solteirice, talvez surja uma vontade forte de se ligar a alguém. Tudo indica que será fácil acionar os contatinhos e escolher com quem se relacionar. Com o momozim, seu humor pode oscilar um pouco, mas logo deve se recuperar e vocês voltam a ficar numa boa.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Um senso de dever e responsabilidade deve pintar e favorecer o emprego, sobretudo se o seu signo trabalha sozinho ou mais afastado das outras pessoas, peixinhos e peixinhas. Mas com a aglomeração de planetas no seu inferno astral, talvez tenha dificuldade pra liderar projetos, assumir novas tarefas ou tomar a frente de certas funções no serviço. Se busca sua alma gêmea, tudo indica que irá pintar um crush interessante, que estimule suas ideias. Mas deve pensar bem antes de se amarrar pra não ficar na sofrência depois – como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. No romance, boas chances de usar a imaginação pra planejar o futuro com o seu amor.

Confira a previsão do seu signo para os outros dias.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.