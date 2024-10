Presidente Lula passa por novos exames após acidente doméstico e é liberado para continuar trabalho

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornou ao Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, na terça-feira (22), para realizar novos exames após o acidente doméstico ocorrido no último sábado (19), no Palácio da Alvorada. Lula passou cerca de uma hora no hospital e foi liberado para voltar à residência oficial.

De acordo com o boletim médico emitido pelo Sírio-Libanês, o quadro clínico do presidente está estável em relação ao apresentado no dia do acidente. Outro exame de imagem será realizado na próxima sexta-feira (25) para acompanhamento. “Encontra-se apto a exercer sua rotina de trabalho”, afirmou a equipe médica, composta pelo Prof. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio.

O acidente aconteceu enquanto Lula estava sentado em um banco no banheiro, quando tombou e bateu na parte de trás da cabeça, resultando em um corte que precisou de cinco pontos para conter uma leve hemorragia. Após o incidente, foram realizados exames de imagem e uma reavaliação nesta segunda-feira (21). O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o presidente não perdeu a consciência e foi ele mesmo quem solícito socorro.

Embora apto a retomar suas atividades diárias, Lula foi útil para evitar viagens nas próximas semanas. Ele cancelou a participação presencial na Cúpula dos BRICS, que ocorreria em Kazan, na Rússia, no próximo fim de semana. No entanto, a possibilidade de participar no evento de forma remota foi discutida numa conversa telefónica com o presidente russo, Vladimir Putin, na manhã desta terça-feira.

Mesmo que o acidente tenha sido tratado com cautela pela equipe médica, Lula minimizou a situação durante uma conversa telefônica com Luiz Caetano, candidato do PT à Prefeitura de Camaçari (BA). “Estou bem, querido. Eu tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Eu estou cuidando, porque qualquer coisa na cabeça é muito forte”, afirmou o presidente em mensagem divulgada nas redes sociais de Caetano.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais