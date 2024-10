Na Capital, 30 criminosos foram executados pela polícia e agentes devem receber câmeras corporais

Um jovem de 19 anos identificado como Kauã Oliveira e um menor, de 17 anos, morreram em confronto com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar, na noite de segunda-feira (21), em uma estrada próxima à Avenida Gury Marques, em Campo Grande. Eles haviam acabado de roubar uma Toyota Hilux de um casal de idosos, na Moreninha. Com estes novos registros, o número de mortos em confronto na Capital chega a 30.

De acordo com o boletim de ocorrência, os mortos roubaram um idoso horas antes do confronto. A vítima, um idoso de 73 anos, viveu momentos de terror ao ser surpreendido por dois criminosos armados ao estacionar o veículo em frente à sua residência.

Segundo o relato do idoso, ele foi ameaçado com uma arma apontada para seu pescoço e agredido fisicamente enquanto os assaltantes exigiam a entrega do carro. Sem alternativa e temendo por sua vida, entregou o veículo, e os criminosos fugiram imediatamente. A vítima informou aos policiais que o veículo possuía rastreador e forneceu a localização. Em menos de uma hora, a equipe localizou a caminhonete na Avenida Gury Marques. Mesmo após a tentativa de fuga dos criminosos, que trafegavam inclusive na contramão da avenida Gury Marques, os policiais conseguiram interceptá-los em uma estrada vicinal.

Ao perceber a aproximação da equipe policial, o condutor desceu do veículo com uma arma em punho, vindo em direção à equipe, o que resultou em disparos por parte dos policiais para cessar a agressão injusta. Dentro do veículo, o passageiro, também armado, efetuou dois disparos contra a equipe, que imediatamente revidou, atingindo o indivíduo.

Foi solicitado apoio de outras equipes do Batalhão de Choque, sendo que uma delas, que estava nas proximidades, prestou socorro, conduzindo-os ao Pronto Socorro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), do Bairro Universitário, onde o óbito dos autores foi confirmado. Os autores não foram identificados. Segundo dados da Sejusp (Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública), em todo o Estado, 55 criminosos foram mortos após confronto com a polícia, desses 30 foram em Campo Grande.

Gravação de ocorrências

Conforme divulgado, 35 mil câmeras serão adquiridas para fazer parte do dia a dia do trabalho dos agentes de segurança. Para receber os recursos, os estados terão que se comprometer a seguir as regras estabelecidas pela portaria do ministério, divulgada em maio.

Entre as diretrizes, estão o funcionamento contínuo das câmeras e a gravação obrigatória nas situações descritas na norma. O policial, no entanto, poderá desligar o aparelho em situações excepcionais, para preservar a intimidade durante os intervalos da jornada de trabalho.

A proposta de financiamento de novas câmeras foi apresentada na quarta-feira (17) durante encontro do secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Mario Sarrubbo, com comandantes-gerais da PM de todo o país.

Por Thays Schneider