Presidente do PL nega assinaturas do partido e supostas falhas não procedem

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto afirmou na última quarta (15), que o partido ainda não se posicionou oficialmente a respeito do resultado das eleições porque aguarda o relatório oficial final e discordou com Portal Antagonista.

“Por meio de nota, o PL afirmou que o resultado da fiscalização do partido termina apenas no mês de dezembro e rechaçou a matéria do portal. ‘Está em andamento. Ainda não foi divulgada qualquer versão final do relatório, temos estudos em andamento. A versão publicada pelo Antagonista é obsoleta e não está assinada por ninguém’, diz um trecho do comunicado divulgado pelo PL.

O Antagonista afirmou que um dos relatórios de fiscalização, obtido pelo site O Antagonista, concluiu que não é “possível validar os resultados gerados em todas as urnas eletrônicas de modelos 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015”.

O documento segundo o Portal é assinado por Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal (IVL); seu vice Márcio Abreu, engenheiro eletrônico, e o membro associado Flávio Gottardo de Oliveira, engenheiro aeronáutico, ambos formados no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA).

A argumentação apresentada é sobre mau funcionamento das urnas eletrônicas antigas. Segundo eles, estudos estatísticos teriam identificado “interferência indevida nos percentuais de votação dos candidatos”.

Mas Neto afirma não ter assinado relatório algum neste momento.