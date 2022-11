Cinco postos de saúde oferecem a vacina Pfizer Baby para crianças com comobirdades

Nesta quarta-feira (16), cinco unidades de saúde básica de Campo Grande vão disponibilizar a vacina Pfizer Baby, imunizante de covid-19 voltado a bebês. Inicialmente, a vacina será oferecida a crianças entre seis meses e dois anos de idade portadoras de comorbidades.

Para realizar a vacinação, é necessária a realização do cadastro de identificação prévia e a anexação do laudo médico, que comprove a condição médica da criança. O cadastro deve ser feito no site (www. vacina.campogrande.ms.gov.br), vinculado à Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande).

O horário de atendimento será das 7h30 às 11h e das 13h às 16h45, nas seguintes unidades: UBS Dona Neta, USF Moreninhas, UBS 26 de Agosto, UBS Caiçara e UBS Silvia Regina.

No fim do dia, caso haja sobra de doses, crianças sem comorbidades poderão ser vacinadas. Para isso, pais e responsáveis devem deixar o nome e contato nos postos para serem chamados se houver disponibilidade de vacina.

De acordo com o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, crianças dessa faixa etária e que não apresentem nenhuma comorbidade logo serão convocadas para a vacinação. “Neste primeiro momento, foi autorizada somente a vacinação de crianças nesta faixa etária que apresentem comorbidades, porém acreditamos que em breve todas poderão ser imunizadas e, pensando nisso, já nos antecipamos e garantimos o cadastramento deste público também”, explica.

Comorbidades

Para o cadastro de crianças com comorbidades, é necessário a apresentação de um laudo médico. Os pais e responsáveis pela criança precisam estar atentos ao tipo de condição pré-existente que o bebê apresenta e checar se está enquadrado entre as comorbidades contempladas.

Dentre o espectro de comorbidade estão:

Diabetes miellitus;

Pneumopatias crônicas graves;

Hipertensão Arterial Resistente;

Hipertensão Arterial estágio 3;

Hipertensão Arterial estágio 1 e 2 com lesão em órgão-alvo;

Insuficiência Cardíaca;

Cor-pulmonare e Hipertensão pulmonar;

Cardiopatia Hipertensiva;

Síndromes Coronarianas;

Valvopatias;

Miocardias e Pericadiopatias;

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas;

Arritmias cardíacas;

Cardiopatias Congênitas;

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados;

Doenças Neurológicas Crônicas;

Doença renal crônica;

Imunocomprometidos;

Hemoglobinopatias graves;

Obesidade mórbida;

Síndrome de Down;

Cirrose Hepática.

Pfizer Baby

A capital recebeu um primeiro lote, com 1.520 doses da vacina Pfizer para bebês – também conhecida como “Pfizer Baby”. Diferente do que ocorre para os outros públicos, essa vacina tem como esquema primário três doses, sendo a segunda ministrada quatro semanas após o início do ciclo e a terceira em um intervalo de oito semanas da segunda aplicação.

Número de vacinações

Em Campo Grande, já foram aplicadas quase dois milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 de outros grupos. Cerca de 77,4% de toda a população já está com o esquema vacinal completo, e aproximadamente 15% recebeu os dois reforços preconizados.

Leia também: