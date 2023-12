Presidente da Câmara Municipal avalia medidas diante de comentários ofensivos a profissionais da cultura

A Câmara Municipal de Campo Grande, por meio de seu presidente, vereador Carlos Augusto Borges, conhecido como Carlão, expressou veemente repúdio em relação a recentes declarações de um parlamentar que desrespeitou e demonstrou falta de consideração às pessoas envolvidas com a cultura na cidade.

A Mesa Diretora, em conjunto com os demais vereadores, será convocada para uma reunião emergencial com o propósito de avaliar as medidas a serem adotadas diante do ocorrido. O presidente Carlão ressaltou que as declarações que geraram a polêmica não refletem o pensamento coletivo da Câmara Municipal.

“Não temos o mesmo pensamento. A Casa de Leis sabe do trabalho das pessoas envolvidas com a cultura, que trabalham bastante e que, por isso, têm nosso respeito. É um posicionamento isolado, não é da Câmara. Por isso, repudiamos veementemente tal fala e vamos avaliar qual medida tomar”, afirmou o presidente da Câmara.

O Regimento Interno da Câmara Municipal de Campo Grande será o guia para a análise da conduta do parlamentar em questão. A falta de respeito e consideração demonstrada em relação aos profissionais da cultura é vista como uma afronta aos princípios éticos que regem o exercício do cargo público.

Caso

Na tarde da última quinta-feira (14), a Câmara Municipal de Campo Grande foi palco de um embate entre o vereador Tiago Vargas, do Partido Social Democrático (PSD), e representantes da cultura local. A sessão ordinária foi interrompida por meia hora devido à tensão gerada durante o confronto.

O vereador obteve atitudes sarcásticas perante aos artistas presentes, que exibiu sua carteira de trabalho, riu da cara dos manifestantes e fez gestos irônicos. O vereador chegou ao ponto de ridicularizar uma das artistas presentes, sugerindo que ela deveria depilar as axilas. Além disso, ele postou uma ofensa contra a mesma artista em suas redes sociais.