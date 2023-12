Fim de semana encerra com máxima de 40°C e possibilidade de chuva isolada

A previsão do tempo para este domingo (17) indica tempo estável, com predomínio de sol. Porém, não estão descartadas as pancadas de chuva isoladas em Mato Grosso do Sul. As máximas podem ultrapassar os 40°C em diversas regiões.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) isso ocorre devido a atuação da alta pressão atmosférica em médios níveis da atmosfera. Em conjunto, temos a atuação do El Niño que amplifica as altas temperaturas, e nesse final de semana podem ocorrer os recordes de temperatura máxima e umidade relativa do ar mínima em 2023. Além disso, essas condições meteorológicas extremas tornam o ambiente atmosférico propício para a ocorrência de incêndios florestais.

São esperadas altas temperaturas com valores entre 40-43°C e baixos valores de umidade relativa do ar entre 15 35%, com destaque nas regiões norte, bolsão, pantaneira e sudoeste. São previstas temperaturas mínimas entre 23-26°C e máximas que podem atingir os 41°C nas regiões sul e leste.

Para as regiões pantaneira, bolsão, sudoeste e norte esperam-se mínimas entre 25-29°C e máximas de até 42°C.

Em Campo Grande, são esperadas temperaturas mínimas de 25-26°C e máxima de até 39°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50km/h.

