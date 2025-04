Presidente da Câmara de Bela Vista, Edinho Duarte, morre aos 49 anos após sofrer AVC

O presidente da Câmara Municipal de Bela Vista, Luiz Edil Gonçalves Duarte, conhecido como Edinho Duarte (Republicanos), faleceu nessa segunda-feira (15), aos 49 anos, em Dourados, onde estava internado no Hospital da Cassems desde o dia 5 de abril. Edinho sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e passou por cirurgia neurológica no último dia 9, mas permaneceu em coma induzido e não resistiu às complicações.

Natural de Bela Vista, Edinho estava em seu segundo mandato como vereador e neste ano foi eleito presidente da Câmara Municipal. Ao longo da carreira política, defendia bandeiras como melhorias na saúde, infraestrutura e valorização do funcionalismo público, temas que o ajudaram a conquistar espaço e respeito no cenário político local.

Desde o agravamento de seu quadro clínico, a presidência da Câmara vinha sendo exercida interinamente pelo vice-presidente Izabelino Fleitas (PSB), que assumiu os trabalhos legislativos nas últimas semanas.

A Prefeitura de Bela Vista decretou luto oficial de três dias em respeito à trajetória pública de Edinho. “Perdemos um amigo, um líder comprometido com a cidade e com os cidadãos de Bela Vista. Nosso sentimento é de profundo pesar”, declarou a administração municipal em nota.

As informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram divulgadas pela família.

