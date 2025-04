Operação tapa-buracos supera o número de 6,6 mil trechos de asfalto recuperados

A Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) confirmou ontem (14), para o Jornal O Estado, que as equipes de manutenção conseguiram alcançar a marca de 6.657 buracos tapados nas ruas de Campo Grande. Tal número representa uma média de 14.168,27 metros quadrados de asfalto aplicado em diferentes bairros.

Além disso, a secretaria explicou que o projeto iniciado no dia 7 de abril tem como meta de trabalho tapar entre 1500 a 2000 buracos por dia. Número que ainda não foi alcançado devido às condições climáticas obtidas na última semana na Capital, com isso, nesta primeira semana foram executados em média mais de 1.100 por dia.

Outro detalhe que é necessário observar é que, para garantir melhor qualidade e durabilidade no serviço que está sendo executado, onde existem vários buracos um próximo ao outro (5, 6 ou mais buracos), as equipes realizam o corte geométrico para colocar uma nova capa asfáltica em todo esse espaço. Contudo, para efeito de registro, cada serviço destes é contado como se fosse um buraco e não a quantidade que foi tapada.

Como é feito o serviço?

Com equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, o planejamento diário tem início às 7h com a estimativa da quantidade de massa asfáltica necessária, depois, a usina é acionada para iniciar a produção do material.

Nas vias, o serviço começa com a identificação e marcação dos buracos que serão corrigidos. O processo envolve várias etapas: inicia-se com o recorte geométrico da área danificada, seguido pela remoção do asfalto deteriorado. Em seguida, os trabalhadores realizam manualmente a limpeza da superfície para, só então, aplicar a nova capa asfáltica e realizar a compactação.

Apoio da população

A população pode colaborar com as ações de reparos, informando os pontos que necessitam de reparos por meio do telefone 156.

Por Michelly Perez

